https://arabic.sputniknews.com/20220317/حقيقة-تطعيم-كبار-السن-في-مصر-بالجرعة-التنشيطية-من-لقاحات-كورونا-كل-3-أشهر-1060014108.html

حقيقة تطعيم كبار السن في مصر بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا كل 3 أشهر

حقيقة تطعيم كبار السن في مصر بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا كل 3 أشهر

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اعتزامها تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T10:11+0000

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وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.وأكدت وزارة الصحة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقي فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.وفي سياق متصل، تم إصدار قرار بتحويل بيان مستجدات فيروس كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالميا ومحليا على مدار 3 أسابيع متتالية، فضلا عن تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40%، واستقرار معدلات الوفيات، إلى جانب توسع الدولة في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس.ومن المقرر أن يصدر ذلك البيان يوم السبت من كل أسبوع، وسيتضمن شرح كل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين وكذلك الإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20220313/الصحة-المصرية-تكتفي-ببيان-أسبوعي-عن-كورونا-بعد-تراجع-الإصابات-1059844692.html

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