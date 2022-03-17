https://arabic.sputniknews.com/20220317/خبير-الفرصة-مواتية-للشركات-الجزائرية-لدخول-السوق-الروسية-1060018608.html
خبير: الفرصة مواتية للشركات الجزائرية لدخول السوق الروسية
خبير: الفرصة مواتية للشركات الجزائرية لدخول السوق الروسية
رأى الخبير الاقتصادي، محمد الشريف ضروي، أن العقوبات المفروضة على روسيا، من طرف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، تركت فراغا يمكن لدول... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:44+0000
2022-03-17T11:44+0000
2022-03-17T11:44+0000
اقتصاد
الجزائر
روسيا
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الجزائر - سبوتنيك. وقال الخبير الاقتصادي محمد شريف ضروي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "وبعد الانسحاب المستمر لكبرى الشركات الدولية، من السوق الروسية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، إثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، بهدف تجسيد عزل اقتصادي دولي ضد روسيا، سبب هذا بطبيعة الحال فراغا بالاستثمار في الداخل الروسي".وهنا يمكن، حسب الخبير الجزائري، دخول دول أخرى إلى السوق الروسية، والجزائر تملك هذه الفرصة في حال نظرنا إلى المسار التاريخي والدبلوماسي وكذا الاقتصادي بين البلدين.وعن سبل وإمكانيات، استغلال الشركات الجزائرية لهذا الفراغ المتروك في السوق الروسية، واصل ضروي: "استغلال الشركات الجزائرية لهذه الوضعية متوقف على نقاط عديدة أبرزها التوجه الحكومي في حد ذاته، أي أن الحكومة الجزائرية وفي حال أرادت تقوية النشاطات الاقتصادية للشركات الجزائرية في روسيا، على ضوء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ستتحرك نحو الاستثمار داخل روسيا، عن طريق الشركات الجزائرية الكبرى، على غرار سونطراك وغيرها".وفي ذات الصدد أضاف ضروي: "بخصوص الشركات الخاصة الجزائرية في شتى المجالات، فعليها أن تتحرك بقوة أكبر من أجل دخول السوق الروسية، في حالة ما توجهت الحكومة لهذه المقاربة".وأكد ضروي أن الاستثمار في روسيا، قد يكتسي "بعدا مغاربيا، في حال حدثت تكتلات بهذا الصدد، وهو ما تسعى إليه الجزائر على غرار التكتل الاقتصادي الأخير مع نيجيريا وجنوب أفريقيا، في وقت يعيش فيه العالم تحركا متزايدا نحو إنشاء تكتلات إقليمية ودولية في ظل تغير لموازين القوى".وأضاف: "الفرصة مواتية للشركات الجزائرية الكبرى، للتحرك نحو السوق الروسي، خاصة في إطار الشراكة الثنائية مع الشركات الروسية نفسها".
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اقتصاد, الجزائر, روسيا
خبير: الفرصة مواتية للشركات الجزائرية لدخول السوق الروسية
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رأى الخبير الاقتصادي، محمد الشريف ضروي، أن العقوبات المفروضة على روسيا، من طرف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بصفة خاصة، تركت فراغا يمكن لدول عديدة استغلاله من أجل تقوية نشاطاتها في الداخل الروسي، بما في ذلك المؤسسات الجزائرية في حال توفرت شروط معينة.
الجزائر - سبوتنيك. وقال الخبير الاقتصادي محمد شريف ضروي، في حديث مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "وبعد الانسحاب المستمر لكبرى الشركات الدولية، من السوق الروسية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، إثر العمليات العسكرية
الروسية في أوكرانيا، بهدف تجسيد عزل اقتصادي دولي ضد روسيا، سبب هذا بطبيعة الحال فراغا بالاستثمار في الداخل الروسي".
وهنا يمكن، حسب الخبير الجزائري، دخول دول أخرى إلى السوق الروسية، والجزائر تملك هذه الفرصة في حال نظرنا إلى المسار التاريخي والدبلوماسي وكذا الاقتصادي بين البلدين.
وعن سبل وإمكانيات، استغلال الشركات الجزائرية لهذا الفراغ المتروك في السوق الروسية، واصل ضروي: "استغلال الشركات الجزائرية لهذه الوضعية متوقف على نقاط عديدة أبرزها التوجه الحكومي في حد ذاته، أي أن الحكومة الجزائرية وفي حال أرادت تقوية النشاطات الاقتصادية للشركات الجزائرية في روسيا، على ضوء الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، ستتحرك نحو الاستثمار داخل روسيا، عن طريق الشركات الجزائرية
الكبرى، على غرار سونطراك وغيرها".
وفي ذات الصدد أضاف ضروي: "بخصوص الشركات الخاصة الجزائرية في شتى المجالات، فعليها أن تتحرك بقوة أكبر من أجل دخول السوق الروسية، في حالة ما توجهت الحكومة لهذه المقاربة".
وأكد ضروي أن الاستثمار في روسيا
، قد يكتسي "بعدا مغاربيا، في حال حدثت تكتلات بهذا الصدد، وهو ما تسعى إليه الجزائر على غرار التكتل الاقتصادي الأخير مع نيجيريا وجنوب أفريقيا، في وقت يعيش فيه العالم تحركا متزايدا نحو إنشاء تكتلات إقليمية ودولية في ظل تغير لموازين القوى".
وأضاف: "الفرصة مواتية للشركات الجزائرية الكبرى، للتحرك نحو السوق الروسي، خاصة في إطار الشراكة الثنائية مع الشركات الروسية نفسها".