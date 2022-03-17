https://arabic.sputniknews.com/20220317/خبير-عسكري-العلاقة-بين-روسيا-والناتو-قد-تصل-إلى-حدود-الهاوية-1060014591.html
خبير عسكري: "العلاقة بين روسيا والناتو قد تصل إلى حدود الهاوية"
خبير عسكري: "العلاقة بين روسيا والناتو قد تصل إلى حدود الهاوية"
نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تفاصيل علاقة الغرب بالنازيين الجدد في أوكرانيا يرويها ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية،"الإستجابة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:18+0000
2022-03-17T10:18+0000
2022-03-17T10:18+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير عسكري: "العلاقة بين روسيا والناتو قد تصل إلى حدود الهاوية"
خبير عسكري: "العلاقة بين روسيا والناتو قد تصل إلى حدود الهاوية"
يُنظّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأسبوع المقبل قمة مع زعماء من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق، الجارة لروسيا، على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة والتي بدأت في النرويج اعتبارا من الاثنين الماضي، ويُشارك في المناورات التي أطلِق عليها اسم "تمرين الاستجابة الباردة"، أكثر من 30 ألف جندي من 27 دولة تدرّبوا في درجات حرارة ما دون الصفر.وعن هذه المناورات العسكرية والتي تعتبر واحدة من أكبر المناورات التي يجريها حلف شمال الأطلسي، قال الخبير العسكري، اللواء رضا شريقي لـ "شؤون عسكرية":خبير أمني: "إيران تدّعي وجود مقرات إسرائيلية في إقليم كردستان"بعد أن توعد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل 2 من عناصره على خلفية قيام القوات الإسرائيلية بشن هجمة صاروخية على ريف العاصمة السورية دمشق، تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات الصاروخية التي ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وبين أن الإستهداف طال محيط السفارة الأمريكية ومقرات تابعة لإسرائيل.عن هذا الموضوع قال الخبيرالأمني والسياسي، سرمد البياتي خلال حديثه لـ "شؤون عسكرية":التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
راديو, شؤون عسكرية, аудио
خبير عسكري: "العلاقة بين روسيا والناتو قد تصل إلى حدود الهاوية"
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نناقش في حلقة "شؤون عسكرية "عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": تفاصيل علاقة الغرب بالنازيين الجدد في أوكرانيا يرويها ضابط سابق بمشاة البحرية الأمريكية،"الإستجابة الباردة" أكبر مناورة عسكرية في النرويج، "ميغ 31 بي أم" الأسرع من الصوت تشارك في العميلة العسكرية في أوكرانيا، صواريخ الجيران تتجاوز الأسوار فأين سيادة العراق؟
يُنظّم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأسبوع المقبل قمة مع زعماء من البلدان الاسكندنافية ودول البلطيق، الجارة لروسيا، على هامش واحدة من أكبر المناورات العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ الحرب الباردة والتي بدأت في النرويج اعتبارا من الاثنين الماضي، ويُشارك في المناورات التي أطلِق عليها اسم "تمرين الاستجابة الباردة"، أكثر من 30 ألف جندي من 27 دولة تدرّبوا في درجات حرارة ما دون الصفر.
وعن هذه المناورات العسكرية والتي تعتبر واحدة من أكبر المناورات التي يجريها حلف شمال الأطلسي، قال الخبير العسكري، اللواء رضا شريقي لـ "شؤون عسكرية
":
"أعتقد أن هذه المناورات هي رسالة موجهة بالأساس إلى روسيا والتي هي صاحبة الحق بما يجري في أوكرانيا، وأن الناتو يحاول جس النبض لدى روسيا إلى أين يمكن أن تسير في هذه العملية العسكرية، وأن هذه العملية قد تسير إلى مستوى تتوتر فيه العلاقات حتى حدود الهاوية".
خبير أمني: "إيران تدّعي وجود مقرات إسرائيلية في إقليم كردستان"
بعد أن توعد الحرس الثوري الإيراني بالثأر لمقتل 2 من عناصره على خلفية قيام القوات الإسرائيلية بشن هجمة صاروخية على ريف العاصمة السورية دمشق، تبنى الحرس الثوري الإيراني الهجمات الصاروخية التي ضربت أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وبين أن الإستهداف طال محيط السفارة الأمريكية ومقرات تابعة لإسرائيل.
عن هذا الموضوع قال الخبيرالأمني والسياسي، سرمد البياتي خلال حديثه لـ "شؤون عسكرية
":
إن "الجهات الإيرانية تدّعي وجود مقرات لإسرائيل في اقليم كردستان ونحن طالبناهم بإثبات ذلك، وبعيدًا عن ذلك فإن الاستهداف الإيراني بهذا العدد من الصواريخ كان من الممكن أن يسقط على أماكن آهلة بالسكان ويؤدي إلى خسائر بشرية".
التفاصيل في الملف الصوتي...