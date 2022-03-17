https://arabic.sputniknews.com/20220317/دراسة-تكشف-مدى-تأثير-زيادة-الوزن-على-متوسط-العمر-1060003907.html
دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر
دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر
كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير زيادة الوزن والسمنة المفرطة على متوسط العمر المتوقع للفرد، وذلك بعد أن أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو دراسة لنحو 30... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:46+0000
2022-03-17T06:46+0000
2022-03-17T06:46+0000
مجتمع
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وخلص العلماء من دراستهم إلى أن الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد في منتصف العمر، قد تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان بما يقارب الخمس سنوات، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".وتبين للعلماء من خلال دراستهم أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 82.3 في المتوسط، أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من السمنة، والتي تم تعريفها على أنها تحتوي على مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 40، عاشوا 77.7 فقط.وأضافت الدراسة أنه بعيدا عن الأسباب الرئيسة للموت، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ظهرت لديهم أمراض مرافقة للسمنة كانت سببا رئيسيا للموت، حيث يميل من يعانون زيادة الوزن والسمنة إلى العيش سنوات مرض أطول من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.جاءت تلك النتائج بعدما جمع الفريق البحثي بيانات التأمين الطبي من 29621 شخصا تجاوز سن 65 عاما في عام 2015 وكان توظيف المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأمد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.وأظهرت البيانات وفاة حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015، ليتم تقسيم حالات الوفاة إلى عدة مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم ليجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقصر.ويعيش من يعانون السمنة المفرطة يعيشون أكثر من 10 سنوات في حالة صحية سيئة، مقارنة بالذين يعانون من زيادة الوزن حيث يعيشون 7 سنوات في حالة مرضية، بينما يعاني بعض الأشخاص الذين لديهم وزن صحي من المرض لمدة 6 سنوات، فضلا عن أن مرضى السمنة، يتكبدون تكاليف سنوية أعلى بكثير من أصحاب الوزن الصحي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر
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كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير زيادة الوزن والسمنة المفرطة على متوسط العمر المتوقع للفرد، وذلك بعد أن أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو دراسة لنحو 30 ألف شخص على مدار 50 عاما.
وخلص العلماء من دراستهم إلى أن الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد في منتصف العمر، قد تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان بما يقارب الخمس سنوات، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل"
.
وتبين للعلماء من خلال دراستهم أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 82.3 في المتوسط، أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من السمنة، والتي تم تعريفها على أنها تحتوي على مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 40، عاشوا 77.7 فقط.
وأضافت الدراسة أنه بعيدا عن الأسباب الرئيسة للموت، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ظهرت لديهم أمراض مرافقة للسمنة كانت سببا رئيسيا للموت، حيث يميل من يعانون زيادة الوزن والسمنة إلى العيش سنوات مرض أطول من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.
جاءت تلك النتائج بعدما جمع الفريق البحثي بيانات التأمين الطبي من 29621 شخصا تجاوز سن 65 عاما في عام 2015 وكان توظيف المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأمد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وأظهرت البيانات وفاة حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015، ليتم تقسيم حالات الوفاة إلى عدة مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم ليجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقصر.
ويعيش من يعانون السمنة المفرطة يعيشون أكثر من 10 سنوات في حالة صحية سيئة، مقارنة بالذين يعانون من زيادة الوزن حيث يعيشون 7 سنوات في حالة مرضية، بينما يعاني بعض الأشخاص الذين لديهم وزن صحي من المرض لمدة 6 سنوات، فضلا عن أن مرضى السمنة، يتكبدون تكاليف سنوية أعلى بكثير من أصحاب الوزن الصحي.