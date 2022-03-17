عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/دراسة-تكشف-مدى-تأثير-زيادة-الوزن-على-متوسط-العمر-1060003907.html
دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر
دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر
كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير زيادة الوزن والسمنة المفرطة على متوسط العمر المتوقع للفرد، وذلك بعد أن أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو دراسة لنحو 30... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:46+0000
2022-03-17T06:46+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/24/1042242403_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a463ecc67691a09a3b35759ceae3c7ef.jpg
وخلص العلماء من دراستهم إلى أن الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد في منتصف العمر، قد تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان بما يقارب الخمس سنوات، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".وتبين للعلماء من خلال دراستهم أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 82.3 في المتوسط، أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من السمنة، والتي تم تعريفها على أنها تحتوي على مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 40، عاشوا 77.7 فقط.وأضافت الدراسة أنه بعيدا عن الأسباب الرئيسة للموت، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ظهرت لديهم أمراض مرافقة للسمنة كانت سببا رئيسيا للموت، حيث يميل من يعانون زيادة الوزن والسمنة إلى العيش سنوات مرض أطول من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.جاءت تلك النتائج بعدما جمع الفريق البحثي بيانات التأمين الطبي من 29621 شخصا تجاوز سن 65 عاما في عام 2015 وكان توظيف المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأمد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.وأظهرت البيانات وفاة حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015، ليتم تقسيم حالات الوفاة إلى عدة مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم ليجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقصر.ويعيش من يعانون السمنة المفرطة يعيشون أكثر من 10 سنوات في حالة صحية سيئة، مقارنة بالذين يعانون من زيادة الوزن حيث يعيشون 7 سنوات في حالة مرضية، بينما يعاني بعض الأشخاص الذين لديهم وزن صحي من المرض لمدة 6 سنوات، فضلا عن أن مرضى السمنة، يتكبدون تكاليف سنوية أعلى بكثير من أصحاب الوزن الصحي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104224/24/1042242403_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_c940a52eb72a3e10168efeeb92d5e87b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

دراسة تكشف مدى تأثير زيادة الوزن على متوسط العمر

06:46 GMT 17.03.2022
© Photo / Pixabay//jarmolukالسمنة
السمنة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Photo / Pixabay//jarmoluk
تابعنا عبرGoogle news
كشفت دراسة حديثة عن مدى تأثير زيادة الوزن والسمنة المفرطة على متوسط العمر المتوقع للفرد، وذلك بعد أن أجرى باحثون من جامعة نورث وسترن في شيكاغو دراسة لنحو 30 ألف شخص على مدار 50 عاما.
وخلص العلماء من دراستهم إلى أن الإصابة بالسمنة أو الوزن الزائد في منتصف العمر، قد تؤدي إلى تقصير عمر الإنسان بما يقارب الخمس سنوات، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل".
وتبين للعلماء من خلال دراستهم أن أولئك الذين يتمتعون بوزن صحي توفوا عن عمر 82.3 في المتوسط، أما الأشخاص الذين كانوا يعانون من السمنة، والتي تم تعريفها على أنها تحتوي على مؤشر كتلة الجسم (BMI) أكثر من 40، عاشوا 77.7 فقط.
وأضافت الدراسة أنه بعيدا عن الأسباب الرئيسة للموت، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ظهرت لديهم أمراض مرافقة للسمنة كانت سببا رئيسيا للموت، حيث يميل من يعانون زيادة الوزن والسمنة إلى العيش سنوات مرض أطول من الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي.
جاءت تلك النتائج بعدما جمع الفريق البحثي بيانات التأمين الطبي من 29621 شخصا تجاوز سن 65 عاما في عام 2015 وكان توظيف المشاركين في الأصل لدراسة صحية طويلة الأمد في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي.
وأظهرت البيانات وفاة حوالي 13000 من المشاركين في عام 2015، ليتم تقسيم حالات الوفاة إلى عدة مجموعات بناء على مؤشر كتلة الجسم ليجد الباحثون أنه كلما كان الشخص أكثر بدانة، كان متوسط عمره المتوقع أقصر.
ويعيش من يعانون السمنة المفرطة يعيشون أكثر من 10 سنوات في حالة صحية سيئة، مقارنة بالذين يعانون من زيادة الوزن حيث يعيشون 7 سنوات في حالة مرضية، بينما يعاني بعض الأشخاص الذين لديهم وزن صحي من المرض لمدة 6 سنوات، فضلا عن أن مرضى السمنة، يتكبدون تكاليف سنوية أعلى بكثير من أصحاب الوزن الصحي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала