https://arabic.sputniknews.com/20220317/رئيس-جنوب-إفريقيا-كان-من-الممكن-تجنب-الحرب-في-أوكرانيا-لو-استمع-الناتو-لتحذيرات-قادته-1060023642.html
رئيس جنوب إفريقيا: كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو استمع الناتو لتحذيرات قادته
رئيس جنوب إفريقيا: كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو استمع الناتو لتحذيرات قادته
أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنه كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو استمع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى قادة الدول الأعضاء بشأن توسعاته شرقا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:09+0000
2022-03-17T13:09+0000
2022-03-17T13:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية (البرلمان): "كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو كان الناتو قد استجاب لتحذير قادته ومسؤوليه منذ سنوات من أن توسعه شرقا سيؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار المنطقة".وأضاف رامافوزا: "الصراع في أوكرانيا يؤكد على الحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تجاه قضايا السلام والأمن ويكشف نقاط الضعف في بنية وممارسات الأمم المتحدة".ويواصل الجيش الروسي منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الناتو-متفق-حول-رفض-إرسال-قوات-قتالية-إلى-أوكرانيا-منعا-للتصعيد-وتوسع-الحرب-1059990168.html
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العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
رئيس جنوب إفريقيا: كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو استمع الناتو لتحذيرات قادته
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أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أنه كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو استمع حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى قادة الدول الأعضاء بشأن توسعاته شرقا.
جوهانسبرغ - سبوتنيك. وقال رامافوزا، في خطاب ألقاه اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية (البرلمان): "كان من الممكن تجنب الحرب في أوكرانيا لو كان الناتو قد استجاب لتحذير قادته ومسؤوليه منذ سنوات من أن توسعه شرقا
سيؤدي إلى المزيد من زعزعة استقرار المنطقة".
وأضاف رامافوزا: "الصراع في أوكرانيا يؤكد على الحاجة إلى نهج متعدد الأطراف تجاه قضايا السلام والأمن ويكشف نقاط الضعف في بنية وممارسات الأمم المتحدة".
وتابع رئيس جنوب أفريقيا أن بلاده تشعر بالقلق مثل باقي الدول إزاء التأثير المباشر للصراع الروسي الأوكراني
على اقتصادها.
ويواصل الجيش الروسي منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.