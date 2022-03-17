https://arabic.sputniknews.com/20220317/رئيس-مجلس-الدوما-الروسي-الهجمات-على-بوتين-هدفها-تدمير-روسيا-1060001340.html
رئيس مجلس الدوما الروسي: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا
رئيس مجلس الدوما الروسي: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الهدف من مهاجمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات واضحا وهو "تدمير روسيا". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T00:23+0000
2022-03-17T00:23+0000
2022-03-17T01:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار الدوما
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين أمس الأربعاء، في قناته على "تلغرام"، "لقد بات واضحًا للجميع، الغرض من الهجمات على بوتين، هو تدمير روسيا"وكان بايدن قد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".وليس ذلك أول تصريح له من هذا القبيل، حيث رد بايدن بـ"نعم" على سؤال ما إذا يعتبر بوتين "قاتلا" خلال مقابلة صحفية في مارس/آذار 2021.وأكد الرئيس بوتين آنذاك تعليقا على تصريحات بايدن، أنه سمع الكثير من الاتهامات خلال فترة عمله، وأنه متعود على الهجمات عليه من مختلف الجهات.وبوقت سابق، أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بيسكوف-حول-تصريحات-بايدن-عن-بوتين-كلام-لا-يغتفر-من-رئيس-دولة-قتلت-الآلاف-بالقنابل-1059997842.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار الدوما, فلاديمير بوتين
رئيس مجلس الدوما الروسي: مهاجمة على بوتين هدفها تدمير روسيا
00:23 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 01:03 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن الهدف من مهاجمة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بات واضحا وهو "تدمير روسيا".
موسكو - سبوتنيك. وكتب فولودين أمس الأربعاء، في قناته على "تلغرام"، "لقد بات واضحًا للجميع، الغرض من الهجمات على بوتين
، هو تدمير روسيا"
وأضاف فولدين مخاطبا مؤلفي التصريحات القاسية بحق الزعيم الروسي، قائلا، "يتضح أنكم لا تعرفون شعب بلادنا على الإطلاق".
وكان بايدن قد قال في حديث للصحفيين، يوم الأربعاء، إنه يعتبر بوتين "مجرم حرب".
وليس ذلك أول تصريح له من هذا القبيل، حيث رد بايدن بـ"نعم" على سؤال ما إذا يعتبر بوتين "قاتلا" خلال مقابلة صحفية في مارس/آذار 2021.
وأكد الرئيس بوتين آنذاك تعليقا على تصريحات بايدن، أنه سمع الكثير من الاتهامات خلال فترة عمله، وأنه متعود على الهجمات عليه من مختلف الجهات.
وبوقت سابق، أكد الكرملين أن نعت الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب"، "مرفوض ولا يغتفر" من رئيس دولة قتلت بقنابلها مئات الآلاف من البشر حول العالم.