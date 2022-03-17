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https://arabic.sputniknews.com/20220317/رفع-جميع-قيود-السفر-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1060018505.html
رفع جميع قيود السفر بين روسيا وبيلاروسيا
رفع جميع قيود السفر بين روسيا وبيلاروسيا
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه اعتبارًا من 18 مارس/ آذار، سيتم رفع جميع قيود السفر بين روسيا وبيلاروسيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:41+0000
2022-03-17T11:41+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وأضاف ميشوستين، أن مسألة رفع قيود السفر بين البلدين، تم الاتفاق عليها مسبقا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.الجدير بالذكر، أن رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا، قد صرحت في وقت سابق، أن هناك رحلات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية إلى 15 دولة. من بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمغرب وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وسريلانكا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الرحلات-الجوية-المباشرة-من-روسيا-إلى-السعودية-تسهل-بشكل-كبير-الطريق-أمام-الحجاج--1060017303.html
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

رفع جميع قيود السفر بين روسيا وبيلاروسيا

11:41 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمطار شيريمتيفو، الطيران الروسي "آيروفلوت"، موسكو، روسيا مارس 2021
مطار شيريمتيفو، الطيران الروسي آيروفلوت، موسكو، روسيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Alexei Maishev
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه اعتبارًا من 18 مارس/ آذار، سيتم رفع جميع قيود السفر بين روسيا وبيلاروسيا.
وأضاف ميشوستين، أن مسألة رفع قيود السفر بين البلدين، تم الاتفاق عليها مسبقا مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وكان رئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو، قد قال في الـ14 من مارس/ آذار، إن الجانب الروسي وعد بإزالة القيود بأسرع وقت ممكن.

التحضيرات لاستقبال مراسم الحج، توافد الحجاج إلى مكة، المملكة العربية السعودية 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
الرحلات الجوية المباشرة من روسيا إلى السعودية تسهل بشكل كبير الطريق أمام الحجاج
11:10 GMT
الجدير بالذكر، أن رابطة مشغلي الرحلات السياحية في روسيا، قد صرحت في وقت سابق، أن هناك رحلات مباشرة لشركات الطيران الأجنبية إلى 15 دولة. من بينها تركيا والإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والمغرب وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وأرمينيا وبيلاروسيا وتركمانستان وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وسريلانكا.
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