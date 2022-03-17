https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسكوسموس-تعلن-عن-مهمة-مستقلة-إلى-المريخ-1060031464.html
"روسكوسموس" تعلن عن مهمة مستقلة إلى المريخ
"روسكوسموس" تعلن عن مهمة مستقلة إلى المريخ
أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أنها بصدد العمل على إطلاق مهمة مستقلة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية الاستمرار بالتعاون على... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:32+0000
2022-03-17T15:32+0000
2022-03-17T15:32+0000
مجتمع
علوم
روسيا
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قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، إن الوكالة الروسية (Roscosmos)، ستنفذ مهمتها الخاصة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية المشاركة في مشروع (ExoMars)، على الرغم من أن الاستعدادات لهذه المهمة استغرقت عدة سنوات.أرفق روغوزين في رسالته التي نشرها على قناته في تيلغرام، نسخة من رسالة من رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباتشر، تفيد بأن الأوروبيين انسحبوا من المشروع.وكان المدير العام لمركز خرونيتشيف، أليكسي فاروشكو، قت أشار في وقت سابق إلى أن صاروخ "Proton-M" لإطلاق المهمة الروسية الأوروبية (ExoMars-2022) قد تم تصنيعه وخضع لدورة كاملة من التحضير.وفقًا للمدير العام، كان من المفترض أن يتجه قطار يحمل صاروخا آخر من هذا النوع لإطلاقه في إطار البرنامج من بايكونور في عام 2022 إلى مركز الفضاء في أوائل مارس القادم.يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/روسكوسموس-تتخذ-إجراء-مجانيا-يتعلق-بعشرات-الأقمار-الصناعية-1059605849.html
https://arabic.sputniknews.com/20220312/روسكوسموس-توجه-طلبا-للشركاء-في-محطة-الفضاء-الدولية-1059790084.html
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مجتمع, علوم, روسيا
"روسكوسموس" تعلن عن مهمة مستقلة إلى المريخ
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أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الخميس، أنها بصدد العمل على إطلاق مهمة مستقلة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية الاستمرار بالتعاون على أحد المشاريع المقررة.
قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"
، ديمتري روغوزين، إن الوكالة الروسية (Roscosmos)، ستنفذ مهمتها الخاصة إلى المريخ، بعد رفض وكالة الفضاء الأوروبية المشاركة في مشروع (ExoMars)، على الرغم من أن الاستعدادات لهذه المهمة استغرقت عدة سنوات.
وقال روغوزين: "نعم، سنخسر بضع سنوات، لكننا سنعيد بناء وحدة الهبوط الخاصة بنا، ونزودها بمركبة إطلاق (Angara)، وسنجري هذه الحملة البحثية بمفردنا من مجمع الإطلاق الجديد لمركبة فوستوشني الفضائية، وبدون أي مشاركة أوروبية.
أرفق روغوزين في رسالته التي نشرها على قناته في تيلغرام، نسخة من رسالة من رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباتشر، تفيد بأن الأوروبيين انسحبوا من المشروع.
وتابع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، قائلا: "في الواقع، هذا حدث مرير للغاية لجميع عشاق الفضاء. وهذا يعني أنه في سبتمبر 2022 تم إلغاء المهمة الروسية الأوروبية المشتركة إلى المريخ (روغوزين)".
وكان المدير العام لمركز خرونيتشيف، أليكسي فاروشكو، قت أشار في وقت سابق إلى أن صاروخ "Proton-M" لإطلاق المهمة الروسية الأوروبية (ExoMars-2022) قد تم تصنيعه وخضع لدورة كاملة من التحضير.
وفقًا للمدير العام، كان من المفترض أن يتجه قطار يحمل صاروخا آخر من هذا النوع لإطلاقه في إطار البرنامج من بايكونور في عام 2022 إلى مركز الفضاء في أوائل مارس القادم.
وبحسب "روسكوسموس"، فإن الصاروخ "Proton-M" سيتم استخدامه في مهمة أخرى.
يذكر أن "روسكوسموس" أعلنت
، في وقت سابق، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.