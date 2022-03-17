https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تأمل-أن-تعي-كييف-حتمية-تنفيذ-مسألة-نزع-السلاح-بطريقة-سلمية-1060016037.html
روسيا تأمل أن تعي كييف حتمية تنفيذ مسألة نزع السلاح بطريقة سلمية
روسيا تأمل أن تعي كييف حتمية تنفيذ مسألة نزع السلاح بطريقة سلمية
صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل أن تعي كييف حتمية تنفيذ مسـألة نزع السلاح والقضاء على التوجه... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:50+0000
2022-03-17T10:50+0000
2022-03-17T10:50+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_140:0:3781:2048_1920x0_80_0_0_0a8f7b76d60f8c3c9285089e7be9176d.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي: "إن مطالب روسيا بسيطة ومفهومة إلى أقصى حد، فهي تنبثق من غرض ومهام العملية العسكرية الخاصة. ونأمل أن تعي كييف في نهاية الأمر حتمية تنفيذ مسألة نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا بطريقة سلمية، وتحويلها إلى دولة محايدة لصالح سكان أوكرانيا المستقلة وأوروبا بأسرها".وأضافت زاخاروفا: "كلما أسرع ممثلو نظام كييف في إدراك هذا الأمر، كلما أسرعنا في الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة. ندعو نظام حكم زيلينسكي إلى التفكير في مصير البلد وحياة سكانه واستخلاص نتائج مناسبة واتخاذ قرارات مناسبة".ووفقا لزاخاروفا، فإن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تجري في الوقت الحاضر عبر نظام "الفيديوكونفرانس"، حيث تتم المناقشات حول الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية.وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بيسكوف-تصريح-بايدن-بشأن-الرئيس-بوتين-غير-مقبول-1060014728.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058948233_595:0:3326:2048_1920x0_80_0_0_1f8d8f5be87978c5876659770679acef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تأمل أن تعي كييف حتمية تنفيذ مسألة نزع السلاح بطريقة سلمية
تابعنا عبر
صرحت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تأمل أن تعي كييف حتمية تنفيذ مسـألة نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا بطريقة سلمية، فكلما أسرعت السلطات الأوكرانية في فهم ذلك، كلما أسرعنا في الانتهاء من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت زاخاروفا، خلال إيجاز إعلامي: "إن مطالب روسيا بسيطة ومفهومة إلى أقصى حد، فهي تنبثق من غرض ومهام العملية العسكرية الخاصة. ونأمل أن تعي كييف في نهاية الأمر حتمية تنفيذ مسألة نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا بطريقة سلمية، وتحويلها إلى دولة محايدة لصالح سكان أوكرانيا المستقلة وأوروبا بأسرها".
وأضافت زاخاروفا: "كلما أسرع ممثلو نظام كييف في إدراك هذا الأمر، كلما أسرعنا في الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة. ندعو نظام حكم زيلينسكي إلى التفكير في مصير البلد وحياة سكانه واستخلاص نتائج مناسبة واتخاذ قرارات مناسبة".
ووفقا لزاخاروفا، فإن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا تجري في الوقت الحاضر عبر نظام "الفيديوكونفرانس"، حيث تتم المناقشات حول الجوانب العسكرية والسياسية والإنسانية.
وعقدت، أمس الاثنين، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.