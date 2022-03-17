https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تعرب-عن-امتنانها-لدولة-الإمارات-العربية-المتحدة-على-موقفها-المتوازن-تجاه-أوكرانيا--1060012248.html
لافروف لنظيره الإماراتي: روسيا ممتنة للإمارت على موقفها المتوازن بشأن أوكرانيا
لافروف لنظيره الإماراتي: روسيا ممتنة للإمارت على موقفها المتوازن بشأن أوكرانيا
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن امتنان روسيا لموقف الإمارات المتوازن... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:22+0000
2022-03-17T09:22+0000
2022-03-17T10:07+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
سيرغي لافروف
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وقال لافروف مفتتحا لقائه مع نظيره الإماراتي: "اليوم سنناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعم الموضوع رقم واحد على الأجندة الدولية هو الوضع في أوكرانيا"، مضيفا: "سأتحدث عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحل المشاكل التي تراكمت هناك لسنوات، وفي نفس الوقت أود أن أعرب عن امتناني لموقفكم المتوازن والموضوعي من هذا الوضع".من جهته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا على مختلف الصعد.وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد صرح أمس الأربعاء، أن بلاده تدعو إلى "ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220228/لافروف-يبلغ-ابن-زايد-تطورات-الوضع-في-أوكرانيا-على-ضوء-العملية-العسكرية-الروسية-1059289366.html
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العالم, سيرغي لافروف
لافروف لنظيره الإماراتي: روسيا ممتنة للإمارت على موقفها المتوازن بشأن أوكرانيا
09:22 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 10:07 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، عن امتنان روسيا لموقف الإمارات المتوازن بشأن أوكرانيا.
وقال لافروف مفتتحا لقائه مع نظيره الإماراتي
: "اليوم سنناقش القضايا الدولية، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نعم الموضوع رقم واحد على الأجندة الدولية هو الوضع في أوكرانيا"، مضيفا: "سأتحدث عن الإجراءات التي تتخذها روسيا لحل المشاكل التي تراكمت هناك لسنوات، وفي نفس الوقت أود أن أعرب عن امتناني لموقفكم المتوازن والموضوعي من هذا الوضع".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن بلاده تتطلع إلى توسيع آفاق التعاون والشراكة مع روسيا على مختلف الصعد.
وكان ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،
قد صرح أمس الأربعاء، أن بلاده تدعو إلى "ضرورة اللجوء إلى السبل السلمية والدبلوماسية لتسوية مختلف النزاعات والخلافات والملفات بين الدول بما يخدم الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي".