https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html

روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا

روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا

قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرب... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T20:56+0000

2022-03-17T20:56+0000

2022-03-17T21:03+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وشدد نيبينزيا، على أن التقييمات الغربية للوضع الإنساني في أوكرانيا تستند إلى معلومات مضللة بشأن العملية الروسية الخاصة.وأكد نيبينزيا على أن جيش روسيا لم يتواجد في تشرنيغوف، مشيرا إلى أن الحوادث التي وقعت في المدينة هي نتيجة قيام كييف بتوزيع الأسلحة بشكل عشوائي.وقال نيبينزيا إن الولايات المتحدة والغرب "يصبان البنزين على الصراع الأوكراني ويزودان كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة الجديدة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الغربي بشأن أوكرانيا لن يقدم شيئًا للمنظمات الإنسانية.ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يوم 18 مارس.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/تغطية-مباشرة-اليوم-الثاني-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060002097.html

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روسيا