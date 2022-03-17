https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html
روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا
روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا
قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرب... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T20:56+0000
2022-03-17T20:56+0000
2022-03-17T21:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وشدد نيبينزيا، على أن التقييمات الغربية للوضع الإنساني في أوكرانيا تستند إلى معلومات مضللة بشأن العملية الروسية الخاصة.وأكد نيبينزيا على أن جيش روسيا لم يتواجد في تشرنيغوف، مشيرا إلى أن الحوادث التي وقعت في المدينة هي نتيجة قيام كييف بتوزيع الأسلحة بشكل عشوائي.وقال نيبينزيا إن الولايات المتحدة والغرب "يصبان البنزين على الصراع الأوكراني ويزودان كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة الجديدة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الغربي بشأن أوكرانيا لن يقدم شيئًا للمنظمات الإنسانية.ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يوم 18 مارس.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/تغطية-مباشرة-اليوم-الثاني-والعشرون-من-انطلاق-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060002097.html
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روسيا
روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا
20:56 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 21:03 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
قال المبعوث الروسي للأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا تلغي تصويت مجلس الأمن الدولي على قرارها الإنساني بشأن أوكرانيا في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الغرب يجبر زملاءه على عدم دعم القرار.
وشدد نيبينزيا، على أن التقييمات الغربية للوضع الإنساني في أوكرانيا تستند إلى معلومات مضللة بشأن العملية الروسية الخاصة.
وأكد نيبينزيا على أن جيش روسيا لم يتواجد في تشرنيغوف، مشيرا إلى أن الحوادث التي وقعت في المدينة هي نتيجة قيام كييف بتوزيع الأسلحة بشكل عشوائي.
ونوه نيبينزيا إلى أن مدينة ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم القوميين الأوكرانيين، لذلك هم (المتطرفون) "يتشبثون" بالمدينة.
وقال نيبينزيا إن الولايات المتحدة والغرب "يصبان البنزين على الصراع الأوكراني ويزودان كييف بالمزيد والمزيد من الأسلحة الجديدة"، مشيرا إلى أن مشروع القرار الغربي بشأن أوكرانيا لن يقدم شيئًا للمنظمات الإنسانية.
ونوه نيبينزيا إلى أن الوفود في الأمم المتحدة تواجه ضغوطا من الغرب، بما في ذلك الابتزاز الاقتصادي، لعدم دعم مشروع القرار الروسي. مشيرا إلى أنه "على الرغم من سحب الطلب، لم يسحب الوفد الروسي الوثيقة".
ونوه نيبينزيا إلى أن روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا يوم 18 مارس.