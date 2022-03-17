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موسكو تطالب كييف وواشنطن بتقديم بيانات عن النشاط البيولوجي العسكري
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220317/زاخاروفا-القرم-روسية-وهذه-المسألة-منتهية-بالنسبة-لموسكو-1060010170.html
زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو
زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وأن هذه المسألة منتهية، مؤكدة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:46+0000
2022-03-17T08:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "شاء أم أبى أي شخص، فإن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد. بالنسبة لنا، هذه القضية كما تعلم، مغلقة بشكل نهائي. لا عقوبات ولا تهديدات ولا ابتزاز، سواء كانت الولايات المتحدة أو أقمارها الصناعية [حلفاؤها]، التي تتخيل نفسها أسياد للعالم، لن تغير موقفنا".وأضافت زاخاروفا: "يتزايد الاهتمام بإقامة علاقات متنوعة مع شبه الجزيرة في العالم بشكل مطرد. لقد زاد عدد الشركاء الأجانب لشبه جزيرة القرم وكان من الممكن أن يزداد عدة مرات، لولا العمل التخريبي، الضخم، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الولايات المتحدة".وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، أمس الأربعاء، أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.وعبر رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.
https://arabic.sputniknews.com/20220315/الجيش-الروسي-يقوم-بإجلاء-أكثر-من-1500-أجنبي-إلى-شبه-جزيرة-القرم-من-أوكرانيا-1059926947.html
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العالم, روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, ماريا زاخاروفا

زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو

08:46 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في الحاجز الحدودي دجانكوي 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وأن هذه المسألة منتهية، مؤكدة على أن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها لن تغير موقف موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "شاء أم أبى أي شخص، فإن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد. بالنسبة لنا، هذه القضية كما تعلم، مغلقة بشكل نهائي. لا عقوبات ولا تهديدات ولا ابتزاز، سواء كانت الولايات المتحدة أو أقمارها الصناعية [حلفاؤها]، التي تتخيل نفسها أسياد للعالم، لن تغير موقفنا".
لاجئون من منطقة خيرسون عند نقطة تفتيش أرميانسك على الحدود الروسية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، 12 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
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15 مارس, 12:24 GMT
وأضافت زاخاروفا: "يتزايد الاهتمام بإقامة علاقات متنوعة مع شبه الجزيرة في العالم بشكل مطرد. لقد زاد عدد الشركاء الأجانب لشبه جزيرة القرم وكان من الممكن أن يزداد عدة مرات، لولا العمل التخريبي، الضخم، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الولايات المتحدة".
وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، أمس الأربعاء، أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.
وعبر رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
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