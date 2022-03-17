https://arabic.sputniknews.com/20220317/زاخاروفا-القرم-روسية-وهذه-المسألة-منتهية-بالنسبة-لموسكو-1060010170.html
زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو
زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وأن هذه المسألة منتهية، مؤكدة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:46+0000
2022-03-17T08:46+0000
2022-03-17T08:46+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
شبه جزيرة القرم الروسية
ماريا زاخاروفا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "شاء أم أبى أي شخص، فإن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد. بالنسبة لنا، هذه القضية كما تعلم، مغلقة بشكل نهائي. لا عقوبات ولا تهديدات ولا ابتزاز، سواء كانت الولايات المتحدة أو أقمارها الصناعية [حلفاؤها]، التي تتخيل نفسها أسياد للعالم، لن تغير موقفنا".وأضافت زاخاروفا: "يتزايد الاهتمام بإقامة علاقات متنوعة مع شبه الجزيرة في العالم بشكل مطرد. لقد زاد عدد الشركاء الأجانب لشبه جزيرة القرم وكان من الممكن أن يزداد عدة مرات، لولا العمل التخريبي، الضخم، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الولايات المتحدة".وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، أمس الأربعاء، أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.وعبر رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, روسيا, شبه جزيرة القرم الروسية, ماريا زاخاروفا
زاخاروفا: القرم روسية وهذه المسألة منتهية بالنسبة لموسكو
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وأن هذه المسألة منتهية، مؤكدة على أن عقوبات الولايات المتحدة وحلفائها لن تغير موقف موسكو.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "شاء أم أبى أي شخص، فإن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد. بالنسبة لنا، هذه القضية كما تعلم، مغلقة بشكل نهائي. لا عقوبات ولا تهديدات ولا ابتزاز، سواء كانت الولايات المتحدة أو أقمارها الصناعية [حلفاؤها]، التي تتخيل نفسها أسياد للعالم، لن تغير موقفنا".
وأضافت زاخاروفا: "يتزايد الاهتمام بإقامة علاقات متنوعة مع شبه الجزيرة في العالم بشكل مطرد. لقد زاد عدد الشركاء الأجانب لشبه جزيرة القرم وكان من الممكن أن يزداد عدة مرات، لولا العمل التخريبي، الضخم، أولاً وقبل كل شيء، من قبل الولايات المتحدة".
وأكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي
، أمس الأربعاء، أن أبرز نقاط التفاوض بالنسبة لموسكو هي وضع شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الإنسانية، بما في ذلك القضاء على النازية وتوسيع حقوق السكان الناطقين بالروسية ووضع اللغة الروسية كلغة ثانية في البلاد.
وعبر
رئيس المجلس التشريعي المحلي في القرم، فلاديمير كونستانتينوف، عن اعتقاده بأن أوكرانيا ستعترف بانتماء شبه جزيرة القرم لروسيا في أقرب وقت بعد إتمام إخلائها من الأسلحة التي يستخدمها نظام الحكم لتحقيق أهدافه وتحريرها من سيطرة النازيين الجدد.