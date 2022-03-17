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زلزال بقوة 5.1 يهز مدينة تشانغيه بشمال غرب الصين
زلزال بقوة 5.1 يهز مدينة تشانغيه بشمال غرب الصين
هز زلزال قوته 5.1 درجة مدينة تشانغيه في إقليم قانسو بشمال غرب الصين اليوم الخميس، وذلك بحسب إخطار من الإدارة الصينية المعنية بالزلازل. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
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الصين
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وأفاد الإخطار بأن الزلزال وقع في الساعة 0826 صباحا بالتوقيت المحلي، عند ملتقى خط عرض 39.02 درجة شمالا وخط طول 97.66 درجة شرقا.ووفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، تم رصد مركز الزلزال، على عمق تسعة كيلومترات.
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زلزال بقوة 5.1 يهز مدينة تشانغيه بشمال غرب الصين

03:31 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Stringer زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019
زلزال قوي يضرب مدينة إيبين، الصين 18 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Stringer
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هز زلزال قوته 5.1 درجة مدينة تشانغيه في إقليم قانسو بشمال غرب الصين اليوم الخميس، وذلك بحسب إخطار من الإدارة الصينية المعنية بالزلازل.
وأفاد الإخطار بأن الزلزال وقع في الساعة 0826 صباحا بالتوقيت المحلي، عند ملتقى خط عرض 39.02 درجة شمالا وخط طول 97.66 درجة شرقا.
ووفقا لما ذكر المركز الصيني لشبكات الزلازل، تم رصد مركز الزلزال، على عمق تسعة كيلومترات.
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