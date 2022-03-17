https://arabic.sputniknews.com/20220317/زيلينسكي-يعود-إلى-أمريكا-كبطل-فيلم-كوميدي-1060007120.html
زيلينسكي يعود إلى أمريكا كبطل فيلم كوميدي
زيلينسكي يعود إلى أمريكا كبطل فيلم كوميدي
أعلِن عن عودة مسلسل "خادم الشعب" إلى شاشات العرض في الولايات المتحدة الأمريكية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:47+0000
2022-03-17T07:47+0000
2022-03-17T07:47+0000
منوعات
العالم
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وأعلنت خدمة "Netflix" عبر موقع "تويتر"، أن مشاهدة مسلسل "خادم الشعب" أصبحت متاحة للأمريكيين من جديد.ومسلسل "خادم الشعب" هو مسلسل كوميدي من بطولة فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني حاليًا. وكانت خدمة "Netflix" قد حصلت على حق بث هذا المسلسل في عام 2016. ووصف زيلينسكي حينئذ عرض مسلسل "خادم الشعب" في أمريكا بأنه إنجاز خارق لصناعة التلفزيون الأوكرانية.وكان زيلينسكي ممثلا كوميديا قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، وقام في عام 2015 بدور "فاسيلي غولوبورودكو"، المعلم في مدرس ثانوية، تسلم سدة الرئاسة بعدما نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا له وهو يندد بالفساد في أوكرانيا.من الجدير ذكره أن الحزب الذي يتزعمه زيلينسكي حاليًا يحمل اسم "خادم الشعب".
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سبوتنيك عربي
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منوعات, العالم
زيلينسكي يعود إلى أمريكا كبطل فيلم كوميدي
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أعلِن عن عودة مسلسل "خادم الشعب" إلى شاشات العرض في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت
خدمة "Netflix" عبر موقع "تويتر"، أن مشاهدة مسلسل "خادم الشعب" أصبحت متاحة للأمريكيين من جديد.
ومسلسل "خادم الشعب" هو مسلسل كوميدي من بطولة فلاديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني حاليًا. وكانت خدمة "Netflix" قد حصلت على حق بث هذا المسلسل في عام 2016. ووصف زيلينسكي حينئذ عرض مسلسل "خادم الشعب" في أمريكا بأنه إنجاز خارق لصناعة التلفزيون الأوكرانية.
وكان زيلينسكي ممثلا كوميديا قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية، وقام في عام 2015 بدور "فاسيلي غولوبورودكو"، المعلم في مدرس ثانوية، تسلم سدة الرئاسة بعدما نشر أحد طلابه مقطعا مسجلا له وهو يندد بالفساد في أوكرانيا.
من الجدير ذكره أن الحزب الذي يتزعمه زيلينسكي حاليًا يحمل اسم "خادم الشعب".