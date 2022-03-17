https://arabic.sputniknews.com/20220317/شرطة-دبي-تعلن-ضم-400-دورية-ذكية-خلال-5-سنوات-1060007399.html
شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات
شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات
أعلنت شرطة دبي أنها ستضم 400 دورية ذكية إلى أسطول مركباتها على فترة تمتد 5 سنوات، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن أسطول القيادة العامة للشرطة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:54+0000
2022-03-17T07:54+0000
2022-03-17T07:54+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، شهد تدشين الجيل الثاني من دوريات "غياث" بالتعاون مع الشركة التي تصمم هذا النوع من السيارات.جاء ذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي يتم استضافتها في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.ولفت المري إلى أن دوريات "غياث" الذكية تعد من أكثر دوريات الشرطة تطورا في العالم، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من برنامج حلول أمنية متنقلة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات
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أعلنت شرطة دبي أنها ستضم 400 دورية ذكية إلى أسطول مركباتها على فترة تمتد 5 سنوات، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن أسطول القيادة العامة للشرطة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القائد العام لشرطة دبي
الفريق عبد الله خليفة المري، شهد تدشين الجيل الثاني من دوريات "غياث" بالتعاون مع الشركة التي تصمم هذا النوع من السيارات.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي يتم استضافتها في مركز دبي
للمعارض بإكسبو 2020 دبي.
ولفت المري إلى أن دوريات "غياث" الذكية تعد من أكثر دوريات الشرطة
تطورا في العالم، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من برنامج حلول أمنية متنقلة.