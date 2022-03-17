عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/شرطة-دبي-تعلن-ضم-400-دورية-ذكية-خلال-5-سنوات-1060007399.html
شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات
شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات
أعلنت شرطة دبي أنها ستضم 400 دورية ذكية إلى أسطول مركباتها على فترة تمتد 5 سنوات، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن أسطول القيادة العامة للشرطة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T07:54+0000
2022-03-17T07:54+0000
منوعات
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/01/1042860174_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_df56ae2c4836450281a179e47021ee05.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، شهد تدشين الجيل الثاني من دوريات "غياث" بالتعاون مع الشركة التي تصمم هذا النوع من السيارات.جاء ذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي يتم استضافتها في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.ولفت المري إلى أن دوريات "غياث" الذكية تعد من أكثر دوريات الشرطة تطورا في العالم، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من برنامج حلول أمنية متنقلة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104286/01/1042860174_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_82e8cd50076170fc0790da2924cc539a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

شرطة دبي تعلن ضم 400 دورية ذكية خلال 5 سنوات

07:54 GMT 17.03.2022
© AP Photo / Kamran Jebreiliشرطة دبي
شرطة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شرطة دبي أنها ستضم 400 دورية ذكية إلى أسطول مركباتها على فترة تمتد 5 سنوات، مشيرة إلى أنها ستكون ضمن أسطول القيادة العامة للشرطة.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، شهد تدشين الجيل الثاني من دوريات "غياث" بالتعاون مع الشركة التي تصمم هذا النوع من السيارات.
جاء ذلك ضمن فعاليات القمة الشرطية العالمية، التي يتم استضافتها في مركز دبي للمعارض بإكسبو 2020 دبي.
ولفت المري إلى أن دوريات "غياث" الذكية تعد من أكثر دوريات الشرطة تطورا في العالم، مشيرا إلى أنها تعد جزءا من برنامج حلول أمنية متنقلة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала