https://arabic.sputniknews.com/20220317/شركة-روسية-ضخمة-في-مجال-الطاقة-تبحث-فرص-الحفاظ-على-أحجام-الإنتاج-في-ظل-القيود-1060032889.html
شركة روسية ضخمة في مجال الطاقة تبحث فرص الحفاظ على أحجام الإنتاج في ظل القيود
شركة روسية ضخمة في مجال الطاقة تبحث فرص الحفاظ على أحجام الإنتاج في ظل القيود
قال فاجيت أليكبيروف، رئيس شركة "لوك أويل"، تبحث عن فرص للحفاظ على حجم الإنتاج والعلاقات مع المقاولين في روسيا والخارج. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:02+0000
2022-03-17T16:02+0000
2022-03-17T16:02+0000
روسيا
اقتصاد
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وأكد أن الشركة ترى فرصا لعدم تقليص مؤشرات الإنتاج وعدم تقليص السوقين الروسي والدولي.وأضاف: "بالنظر إلى الفترة الزمنية الصعبة، تبحث الشركة عن طرق للحفاظ على أحجام الإنتاج والحفاظ على العلاقات مع مقاوليها ومورديها في كل من روسيا وخارجها. نرى عددًا من الفرص اليوم من أجل عدم تقليل إنتاجنا".لوك أويل هي واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة المتداولة في العالم، وتمثل حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي (2.16 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا) وحوالي 1% من احتياطيات الهيدروكربون (15.3 مليار برميل في عام 2021).
https://arabic.sputniknews.com/20220317/بداية-تحطيم-أسس-الهيمنة-باحث-اقتصادي-يشرح-سبب-رغبة-الرياض-وبكين-بتسريع-عقد-صفقات-نفط-باليوان-1060030754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
شركة روسية ضخمة في مجال الطاقة تبحث فرص الحفاظ على أحجام الإنتاج في ظل القيود
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قال فاجيت أليكبيروف، رئيس شركة "لوك أويل"، تبحث عن فرص للحفاظ على حجم الإنتاج والعلاقات مع المقاولين في روسيا والخارج.
وأكد أن الشركة ترى فرصا لعدم تقليص مؤشرات الإنتاج وعدم تقليص السوقين الروسي والدولي.
وأضاف: "بالنظر إلى الفترة الزمنية الصعبة، تبحث الشركة عن طرق للحفاظ على أحجام الإنتاج والحفاظ على العلاقات مع مقاوليها ومورديها في كل من روسيا وخارجها. نرى عددًا من الفرص اليوم من أجل عدم تقليل إنتاجنا".
لوك أويل هي واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة المتداولة في العالم، وتمثل حوالي 2% من إنتاج النفط العالمي (2.16 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميًا) وحوالي 1% من احتياطيات الهيدروكربون (15.3 مليار برميل في عام 2021).