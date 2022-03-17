https://arabic.sputniknews.com/20220317/صحفي-ألماني-واقع-جديد-يعترف-الناتو-لأول-مرة-بروسيا-كخصم-له-1060026056.html
صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له
صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له
قال مراسل القناة التلفزيونية الألمانية كريستوف شيلتز، إن وزراء دفاع الناتو اتخذوا "قرارًا تاريخيًا" بالاعتراف علنًا بروسيا كخصم، وإعلانهم عن خطط لنشر وحدة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:51+0000
2022-03-17T13:51+0000
2022-03-17T13:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال شيلتز: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية. هذا قرار تاريخي لأنه ينص بوضوح على أن روسيا هي خصمنا. تم إنكار هذا باستمرار. ومن الواضح أن روسيا خطرة ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".وأضاف: "بعد ضم القرم، واصل الحلف الالتزام بما يسمى بالقانون التأسيسي لروسيا والناتو لعام 1997. هذه هي الوثيقة الرئيسية التي تحدد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لذلك، كان الأمر دائمًا يتعلق بنشر محدود للأسلحة في الشرق على أساس التناوب. والآن يتحدثون عن نشر عدد كبير من الوحدات القتالية على أساس دائم. هذا تطور جديد تمامًا".وأضاف شيلتز: "أراد الحلفاء الشرقيون للناتو تحسين أمنهم. يريدون أن يكونوا أكثر أمناً من خلال زيادة عدد القوات التي سيكون لديهم مع عائلاتهم على أساس دائم. وستكون هناك دائمًا معدات ثقيلة. المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/المستشار-الألماني-الناتو-لا-ينوي-التدخل-في-أوكرانيا-عسكريا-1060015764.html
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روسيا
صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له
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قال مراسل القناة التلفزيونية الألمانية كريستوف شيلتز، إن وزراء دفاع الناتو اتخذوا "قرارًا تاريخيًا" بالاعتراف علنًا بروسيا كخصم، وإعلانهم عن خطط لنشر وحدة عسكرية على الجانب الشرقي من الحلف.
وقال شيلتز: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية. هذا قرار تاريخي لأنه ينص بوضوح على أن روسيا هي خصمنا. تم إنكار هذا باستمرار. ومن الواضح أن روسيا خطرة ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف: "بعد ضم القرم، واصل الحلف الالتزام بما يسمى بالقانون التأسيسي لروسيا والناتو لعام 1997. هذه هي الوثيقة الرئيسية التي تحدد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لذلك، كان الأمر دائمًا يتعلق بنشر محدود للأسلحة في الشرق على أساس التناوب. والآن يتحدثون عن نشر عدد كبير من الوحدات القتالية على أساس دائم. هذا تطور جديد تمامًا".
وأضاف شيلتز: "أراد الحلفاء الشرقيون للناتو تحسين أمنهم. يريدون أن يكونوا أكثر أمناً من خلال زيادة عدد القوات التي سيكون لديهم مع عائلاتهم على أساس دائم. وستكون هناك دائمًا معدات ثقيلة. المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".