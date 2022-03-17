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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220317/صحفي-ألماني-واقع-جديد-يعترف-الناتو-لأول-مرة-بروسيا-كخصم-له-1060026056.html
صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له
صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له
قال مراسل القناة التلفزيونية الألمانية كريستوف شيلتز، إن وزراء دفاع الناتو اتخذوا "قرارًا تاريخيًا" بالاعتراف علنًا بروسيا كخصم، وإعلانهم عن خطط لنشر وحدة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:51+0000
2022-03-17T13:51+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وقال شيلتز: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية. هذا قرار تاريخي لأنه ينص بوضوح على أن روسيا هي خصمنا. تم إنكار هذا باستمرار. ومن الواضح أن روسيا خطرة ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".وأضاف: "بعد ضم القرم، واصل الحلف الالتزام بما يسمى بالقانون التأسيسي لروسيا والناتو لعام 1997. هذه هي الوثيقة الرئيسية التي تحدد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لذلك، كان الأمر دائمًا يتعلق بنشر محدود للأسلحة في الشرق على أساس التناوب. والآن يتحدثون عن نشر عدد كبير من الوحدات القتالية على أساس دائم. هذا تطور جديد تمامًا".وأضاف شيلتز: "أراد الحلفاء الشرقيون للناتو تحسين أمنهم. يريدون أن يكونوا أكثر أمناً من خلال زيادة عدد القوات التي سيكون لديهم مع عائلاتهم على أساس دائم. وستكون هناك دائمًا معدات ثقيلة. المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/المستشار-الألماني-الناتو-لا-ينوي-التدخل-في-أوكرانيا-عسكريا-1060015764.html
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روسيا

صحفي ألماني: "واقع جديد" يعترف الناتو لأول مرة بروسيا كخصم له

13:51 GMT 17.03.2022
© REUTERS / POOLاجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022
اجتماع الناتو وقمة جي 7 وأعضاء الاتحاد الأوروبي، حول أزمة أوكرانيا في بروكسل، بلجيكا 4 مارس  2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / POOL
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قال مراسل القناة التلفزيونية الألمانية كريستوف شيلتز، إن وزراء دفاع الناتو اتخذوا "قرارًا تاريخيًا" بالاعتراف علنًا بروسيا كخصم، وإعلانهم عن خطط لنشر وحدة عسكرية على الجانب الشرقي من الحلف.
وقال شيلتز: "هذا هو الشيء الأكثر أهمية. هذا قرار تاريخي لأنه ينص بوضوح على أن روسيا هي خصمنا. تم إنكار هذا باستمرار. ومن الواضح أن روسيا خطرة ويجب أن يؤخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف: "بعد ضم القرم، واصل الحلف الالتزام بما يسمى بالقانون التأسيسي لروسيا والناتو لعام 1997. هذه هي الوثيقة الرئيسية التي تحدد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. لذلك، كان الأمر دائمًا يتعلق بنشر محدود للأسلحة في الشرق على أساس التناوب. والآن يتحدثون عن نشر عدد كبير من الوحدات القتالية على أساس دائم. هذا تطور جديد تمامًا".
وأضاف شيلتز: "أراد الحلفاء الشرقيون للناتو تحسين أمنهم. يريدون أن يكونوا أكثر أمناً من خلال زيادة عدد القوات التي سيكون لديهم مع عائلاتهم على أساس دائم. وستكون هناك دائمًا معدات ثقيلة. المزيد من الصواريخ المضادة للطائرات والدبابات".
أولاف شولتز المستشار الجديد لألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
المستشار الألماني: الناتو لا ينوي التدخل في أوكرانيا عسكريا
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