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ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو
ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو
تشهد العديد من الشواطئ حول العالم ظواهر غريبة، يتمكن المتخصصون من تفسير أسباب حدوث بعضها، بينما تظل أخرى غامضة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:41+0000
2022-03-17T12:51+0000
منوعات
الصين
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كما تشهد الشواطئ في بعض الأحيان ظهور كائنات بحرية يشاهدها الباحثون لأول مرة، بينما تتسبب أخرى في حدوث ظواهر غريبة لمجرد وجودها في المياه القريبة من الشاطئ.ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، أمواجا تتحول قمتها إلى اللون الأزرق الذي يختفي عندما تقترب من الشاطئ.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تم رصدها على شاطئ البحر في منطقة ماومينغ بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.وأوضحت الصحيفة أنه من المعتقد أن يكون السبب في حدوثها هو وجود نوع من الطحالب البحرية بتلك المنطقة.
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منوعات, الصين

ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو

12:41 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 17.03.2022)
© AFP 2022أشخاص على شاطئ بحر مقاطعة شاندونغ شرق الصين، 3 يوليو/ تموز 2018
أشخاص على شاطئ بحر مقاطعة شاندونغ شرق الصين، 3 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022
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تشهد العديد من الشواطئ حول العالم ظواهر غريبة، يتمكن المتخصصون من تفسير أسباب حدوث بعضها، بينما تظل أخرى غامضة.
كما تشهد الشواطئ في بعض الأحيان ظهور كائنات بحرية يشاهدها الباحثون لأول مرة، بينما تتسبب أخرى في حدوث ظواهر غريبة لمجرد وجودها في المياه القريبة من الشاطئ.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، أمواجا تتحول قمتها إلى اللون الأزرق الذي يختفي عندما تقترب من الشاطئ.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تم رصدها على شاطئ البحر في منطقة ماومينغ بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
وأوضحت الصحيفة أنه من المعتقد أن يكون السبب في حدوثها هو وجود نوع من الطحالب البحرية بتلك المنطقة.
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