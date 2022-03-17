https://arabic.sputniknews.com/20220317/ظاهرة-غريبة-على-أحد-الشواطئ-في-الصين-فيديو-1060021199.html
ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو
ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو
تشهد العديد من الشواطئ حول العالم ظواهر غريبة، يتمكن المتخصصون من تفسير أسباب حدوث بعضها، بينما تظل أخرى غامضة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:41+0000
2022-03-17T12:41+0000
2022-03-17T12:51+0000
منوعات
الصين
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كما تشهد الشواطئ في بعض الأحيان ظهور كائنات بحرية يشاهدها الباحثون لأول مرة، بينما تتسبب أخرى في حدوث ظواهر غريبة لمجرد وجودها في المياه القريبة من الشاطئ.ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، أمواجا تتحول قمتها إلى اللون الأزرق الذي يختفي عندما تقترب من الشاطئ.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تم رصدها على شاطئ البحر في منطقة ماومينغ بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.وأوضحت الصحيفة أنه من المعتقد أن يكون السبب في حدوثها هو وجود نوع من الطحالب البحرية بتلك المنطقة.
الصين
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سبوتنيك عربي
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منوعات, الصين
ظاهرة غريبة على أحد الشواطئ في الصين... فيديو
12:41 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 12:51 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
تشهد العديد من الشواطئ حول العالم ظواهر غريبة، يتمكن المتخصصون من تفسير أسباب حدوث بعضها، بينما تظل أخرى غامضة.
كما تشهد الشواطئ في بعض الأحيان ظهور كائنات بحرية يشاهدها الباحثون لأول مرة، بينما تتسبب أخرى في حدوث ظواهر غريبة
لمجرد وجودها في المياه القريبة من الشاطئ.
ويرصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية، أمواجا تتحول قمتها إلى اللون الأزرق الذي يختفي عندما تقترب من الشاطئ
.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الظاهرة تم رصدها على شاطئ البحر في منطقة ماومينغ بمقاطعة غوانغدونغ جنوبي الصين.
وأوضحت الصحيفة أنه من المعتقد أن يكون السبب في حدوثها
هو وجود نوع من الطحالب البحرية بتلك المنطقة.