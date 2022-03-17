ظهور نادر لولي العهد السعودي الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور
© Hassan Ammarالأمير مقرن
© Hassan Ammar
نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وذلك في ظهور نادر له.
وتعليقا على الصور، قالت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر، "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".
أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) March 16, 2022
يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بـ #جدة للاطمئنان على صحته pic.twitter.com/M2f7xw9man
وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.
سمو الامير خالد الفيصل يزور سمو سيدي الامير مقرن بن عبدالعزيز في قصره بجده ، حفظهم الله و أطال في اعمارهم. pic.twitter.com/DW0I9tlajm— سـالـم الشـيبـاني (@sa9191) March 16, 2022
وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.
صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين زار مساء اليوم الاربعاء ١٣/شعبان/١٤٤٣ صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز بقصر سموه بمحافظة جدة : pic.twitter.com/biiWBzDZ3O— فهد عامر الأحمدي (@fahadalahmdi) March 16, 2022
ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.