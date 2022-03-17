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https://arabic.sputniknews.com/20220317/ظهور-نادر-لولي-العهد-السعودي-الأسبق-يثير-تفاعلا-واسعا-على-مواقع-التواصل-صور-1060031936.html
ظهور نادر لولي العهد السعودي الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور
ظهور نادر لولي العهد السعودي الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور
نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وذلك في ظهور نادر له. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:41+0000
2022-03-17T15:41+0000
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وتعليقا على الصور، قالت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر، "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.
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السعودية, العالم العربي

ظهور نادر لولي العهد السعودي الأسبق يثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل... صور

15:41 GMT 17.03.2022
© Hassan Ammarالأمير مقرن
الأمير مقرن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Hassan Ammar
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نشرت إمارة مكة صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وذلك في ظهور نادر له.
وتعليقا على الصور، قالت إمارة مكة على صفحتها الرسمية بتويتر، "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".
وتفاعل رواد مواقع التواصل في السعودية على صور الأمير مقرن، متمنيين له دوام الصحة والعافية.
وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي العاهل السعودي الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.
ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.
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