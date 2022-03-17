https://arabic.sputniknews.com/20220317/عندما-هزت-ديانا-عرش-بريطانيا-بي-بي-سي-تعترف-بـسلوكها-المخادع-وتقدم-اعتذارا--1060029677.html

عندما هزت ديانا عرش بريطانيا... "بي بي سي" تعترف بـ"سلوكها المخادع" وتقدم اعتذارا

عندما هزت ديانا عرش بريطانيا... "بي بي سي" تعترف بـ"سلوكها المخادع" وتقدم اعتذارا

اعتذرت شبكة "بي بي سي" البريطانية لقرائها بشكل رسمي، على السلوك الذي ارتكبه أحد الصحفيين العاملين لديها عام 1995، عند التحضير للقاء الذي أجرته الشبكة مع أميرة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:57+0000

2022-03-17T14:57+0000

2022-03-17T14:57+0000

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ودفعت شبكة "بي بي سي" تعويضا كبيرا للسكرتير الخاص السابق لديانا، أميرة ويلز، باتريك جيفسون، كتعويض عن الأضرار واعتذرت له عن الطريقة التي حصل بها مراسلها، مارتن بشير، على مقابلة بانوراما عام 1995.وقال بيان صادر عن شبكة "بي بي سي" البريطانية، نقلته "ذا غارديان"، إن "إن بي بي سي والقائد باتريك جيفسون توصلا إلى تسوية بعد نشر تقرير دايسون".وتابعت الشبكة: "بي بي سي تعتذر دون تحفظ للقائد جيفسون عن الضرر الذي لحق به ودفعت التكاليف القانونية له. كما دفعت هيئة الإذاعة البريطانية للقائد جيفسون مبلغا كبيرا كتعويضات، يعتزم التبرع بها بالكامل للجمعيات الخيرية البريطانية التي رشحها".وجد تحقيق دايسون أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تسترت على "السلوك المخادع" الذي استخدمه بشير لتأمين مقابلة حصرية مع ديانا، والتي تصدرت عناوين الصحف، و "لم ترق إلى مستوى عال من النزاهة والشفافية".قال جيفسون في تصريح: "بعد أكثر من 25 عاما، من المريح أن نصل أخيرا إلى خاتمة لهذه الحلقة المؤلمة".وأضاف: "أنا ممتن للورد دايسون والصحفيين الذين سلطت إصرارهم الضوء على الحقيقة، وأتطلع الآن إلى التبرع بالأضرار التي حصلت عليها (لتاي هافان)، دار رعاية الأطفال في ويلز، إحياء لذكرى الراحلة ديانا، أميرة ويلز".

https://arabic.sputniknews.com/20220317/ميتا-تحظر-حساب-كاني-ويست-على-إنستغرام-1060019293.html

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