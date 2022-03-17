https://arabic.sputniknews.com/20220317/غزال-يدق-جرس-منزل-ثم-يفر-هاربا-فيديو-1060011620.html
غزال يدق جرس منزل ثم يفر هاربا... فيديو
غزال يدق جرس منزل ثم يفر هاربا... فيديو
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لغزال يتصرف بشكل يشبه ما يفعله بعض الأطفال المشاكسين. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T09:13+0000
2022-03-17T09:13+0000
2022-03-17T09:33+0000
نادي الفيديو
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أظهر فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة عند جرس أحد المنازل في ولاية ميتشغان الأمريكية، غزالا بريا يتحسس جرس الباب بأنفه وفمه ثم يدق الجرس ويفر بعدها هاربا.ووصف صاحب الفيديو مشهد الغزال عندما داعب الجرس بلسانه وشعيرات أنفه بالمرح واللطيف، كما أن هذا المشهد أعاد إلى ذاكرته ما كان يفعله هو أحيانا عندما كان طفلا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
غزال يدق جرس منزل ثم يفر هاربا... فيديو
09:13 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 09:33 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لغزال يتصرف بشكل يشبه ما يفعله بعض الأطفال المشاكسين.
أظهر فيديو تم التقاطه بواسطة كاميرا مراقبة مثبتة عند جرس أحد المنازل في ولاية ميتشغان الأمريكية، غزالا بريا يتحسس جرس الباب بأنفه وفمه ثم يدق الجرس ويفر بعدها هاربا.
ووصف صاحب الفيديو مشهد الغزال عندما داعب الجرس بلسانه وشعيرات أنفه بالمرح واللطيف، كما أن هذا المشهد أعاد إلى ذاكرته ما كان يفعله هو أحيانا عندما كان طفلا.