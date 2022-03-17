https://arabic.sputniknews.com/20220317/فيتنام-غاضبة-من-منح-جائزة-الشجاعة-الأمريكية-لمعارضة-سجينة-1060019513.html

فيتنام غاضبة من منح جائزة "الشجاعة" الأمريكية لمعارضة سجينة

فيتنام غاضبة من منح جائزة "الشجاعة" الأمريكية لمعارضة سجينة

اعترضت فيتنام، اليوم الخميس، على منح الولايات المتحدة جائزة دولية للمرأة الشجاعة لكاتبة فيتنامية معارضة حُكم عليها بالسجن تسع سنوات بتهمة الدعاية المناهضة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T12:35+0000

2022-03-17T12:35+0000

2022-03-17T12:35+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103299/79/1032997909_0:124:3500:2093_1920x0_80_0_0_d9b7be74a2e6dd0ef4bb8ff38528201e.jpg

وقالت "رويترز"، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، أعلن فوز الفيتنامية فام دوان ترانج، يوم الاثنين الماضي، بجائزة دولية للمرأة الشجاعة في حفل حضرته السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، واصفا سجن الكاتبة بالجائر.وقال هانغ، في مؤتمر صحفي دوري، إن سياسة فيتنام هي "حماية وتعزيز الحقوق الأساسية لمواطنينا على الدوام، بما في ذلك حقوق المرأة".وتحسنت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات من قبل الشركات الأمريكية، والزيارات المنتظمة التي يقوم بها الرؤساء وكبار المسؤولين الأمريكيين.وظل ملف حقوق الإنسان في فيتنام نقطة شائكة في العلاقة بين البلدين، حيث انتقدت الولايات المتحدة عدم سياسة الحكومة مع المعارضة والسجن المتكرر والتضييق على أصحاب الرأي.واحتجزت السلطات الفيتنامية الكاتبة ترانج، التي نشرت على نطاق واسع مواد عن حقوق الإنسان وتحدثت فيها عن ما وصفته بقسوة الشرطة في فيتنام، بعد ساعات من الحوار السنوي بين الولايات المتحدة وفيتنام حول حقوق الإنسان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وحكم عليها بالسجن تسع سنوات في ديسمبر/ كانون الاول العام الماضي.وأشاد بلينكين بترانج قائلا، إنها على الرغم من مواجهتها للتهديدات المستمرة، فقد استمرت في تثقيف الآخرين حول حقوقهم، معربا عن إدانته لـ"سجنها الجائر" على حد تعبيره، مطالبا بالإفراج الفوري عنها.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن