عربي
مجلس التعاون الخليجي يتبنى مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/قديروف-يرسل-قائدا-مخضرما-على-رأس-مجموعة-مقاتلين-إلى-أوكرانيا-1060032397.html
قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:59+0000
2022-03-17T15:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101514/50/1015145056_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888ebe7399702bb63d83c17afee67e88.jpg
وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في "تلغرام"، اليوم: "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".ونوه قديروف إلى أن القائد الشيشاني منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. "وأنا متأكد تمامًا من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل نتائج".ووجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، كلمة إلى القائد أبتي: "اعتني بالمقاتلين".وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-يطلب-من-قديروف-إيصال-تحياته-للجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1059988546.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101514/50/1015145056_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_62b863ea57d65e97d04b154efc213798.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري

قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا

15:59 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوررمضان قادروف
رمضان قادروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في "تلغرام"، اليوم: "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".

وتابع قديروف موضحا، إن "أبتى أرونوفيتش (أبتى أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا وتكرارا قدرته العسكرية العالية".

ونوه قديروف إلى أن القائد الشيشاني منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. "وأنا متأكد تمامًا من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل نتائج".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
بوتين يطلب من قديروف إيصال تحياته للجيش الروسي في أوكرانيا
أمس, 15:38 GMT
ووجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، كلمة إلى القائد أبتي: "اعتني بالمقاتلين".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طلب أمس الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала