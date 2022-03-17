https://arabic.sputniknews.com/20220317/قديروف-يرسل-قائدا-مخضرما-على-رأس-مجموعة-مقاتلين-إلى-أوكرانيا-1060032397.html
قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:59+0000
2022-03-17T15:59+0000
2022-03-17T15:59+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
رصد عسكري
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وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في "تلغرام"، اليوم: "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".ونوه قديروف إلى أن القائد الشيشاني منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. "وأنا متأكد تمامًا من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل نتائج".ووجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، كلمة إلى القائد أبتي: "اعتني بالمقاتلين".وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".
https://arabic.sputniknews.com/20220316/بوتين-يطلب-من-قديروف-إيصال-تحياته-للجيش-الروسي-في-أوكرانيا-1059988546.html
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روسيا, رصد عسكري
قديروف يرسل قائدا مخضرما على رأس مجموعة مقاتلين إلى أوكرانيا
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اليوم الخميس، إرسال أحد أقوى قادته على رأس ألف متطوع للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال قديروف في رسالة نشرها على قناته في "تلغرام"، اليوم: "أرسل مساعد رئيس جمهورية الشيشان عن الشؤون الدفاعية، عزيزي الأخ، أبتي علاء الدينوف، على رأس ألف متطوع من جمهورية الشيشان، للمشاركة في عملية خاصة لنزع سلاح أوكرانيا".
وتابع قديروف موضحا، إن "أبتى أرونوفيتش (أبتى أرونوفيتش علاء الدينوف)، هو مقاتل متمرس أثبت مرارا وتكرارا قدرته العسكرية العالية".
ونوه قديروف إلى أن القائد الشيشاني منسق ممتاز للمهام والإجراءات، وهو قادر على اتخاذ القرارات الصحيحة في المواقف القتالية الصعبة والقاسية. "وأنا متأكد تمامًا من أنه سينفذ كل أمر بدون خسائر وبأفضل نتائج".
ووجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، كلمة إلى القائد أبتي: "اعتني بالمقاتلين".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد طلب أمس الأربعاء، من رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، إيصال تحياته إلى جنود الجيش الروسي في أوكرانيا.
وأثنى بوتين على أداء العسكريين الروس
التابعين لجمهورية الشيشان، موجها كلامه لقديروف: إن "جنودك يؤدون مهامهم على نحو جيد".