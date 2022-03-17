كان قوميو "آزوف" يختبئون خلفنا... رحلة اللاجئين من ماريوبول
بعد أيام طويلة عندما لم ترغب السلطات الأوكرانية في التعاون مع الجانب الروسي في إجلاء المدنيين، تم إجلاء 33000 شخص من ماريوبول.
بعد أيام طويلة عندما لم ترغب السلطات الأوكرانية في التعاون مع الجانب الروسي في إجلاء المدنيين، تم إجلاء 33000 شخص من ماريوبول.
تحدث سكان المدينة عن اختبائهم في الأقبية وكيف أنهم لم يتمكنوا من الخروج "حتى لا يطلقوا النار عليهم"، حيث وضع الجيش الأوكراني دباباته وسط أحياء سكنية.
تحدث سكان المدينة عن اختبائهم في الأقبية وكيف أنهم لم يتمكنوا من الخروج "حتى لا يطلقوا النار عليهم"، حيث وضع الجيش الأوكراني دباباته وسط أحياء سكنية.
أرسلت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الحافلات إلى ماريوبول لإجلاء سكانها.
أرسلت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الحافلات إلى ماريوبول لإجلاء سكانها.
قال أحد شهود العيان في المدينة: "لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...". وأضاف: "كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء".
قال أحد شهود العيان في المدينة: "لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...". وأضاف: "كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء".
أثناء الخروج من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية، تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص الرجال: بحثًا عن آثار الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، والوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية.
أثناء الخروج من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية، تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص الرجال: بحثًا عن آثار الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، والوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية.
قالت لاجئة من ماريوبول، نجت مع زوجها المعاق تحت القصف بدون غاز وضوء وماء: "لقد ساعدوني (الجيش الروسي) في إخراج زوجي. ونحن نركض. أمسكت بما وقع تحت يدي، واضطررت إلى الركض لمسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام، القصف في كل مكان، استمرينا بالركض".
قالت لاجئة من ماريوبول، نجت مع زوجها المعاق تحت القصف بدون غاز وضوء وماء: "لقد ساعدوني (الجيش الروسي) في إخراج زوجي. ونحن نركض. أمسكت بما وقع تحت يدي، واضطررت إلى الركض لمسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام، القصف في كل مكان، استمرينا بالركض".
قوات دونيتسك الشعبية تسير في شوارع وأحياء ماريوبول. ويستمر تحرير أفدييفكا ومارينكا.
قوات دونيتسك الشعبية تسير في شوارع وأحياء ماريوبول. ويستمر تحرير أفدييفكا ومارينكا.
عناصر قوات دونيتسك الشعبية يفحصون السيارات في ضواحي المدينة.
عناصر قوات دونيتسك الشعبية يفحصون السيارات في ضواحي المدينة.
سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم يتحدثون عن جرائم القوميين. من بين الوحدات الأوكرانية الأخرى، كانت الكتيبة القومية "آزوف" حاضرة في المدينة، الذين يتم التحقيق في قضية جنائية ضدهم في روسيا.
سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم يتحدثون عن جرائم القوميين. من بين الوحدات الأوكرانية الأخرى، كانت الكتيبة القومية "آزوف" حاضرة في المدينة، الذين يتم التحقيق في قضية جنائية ضدهم في روسيا.
ويقول اللاجئون الذين فروا من ماريوبول إن "الآزوفيين" احتجزوا المدنيين كرهائن في مبنى المسرح الدرامي.
ويقول اللاجئون الذين فروا من ماريوبول إن "الآزوفيين" احتجزوا المدنيين كرهائن في مبنى المسرح الدرامي.
يقول اللاجئون: "لقد ساعدنا الجيش، بالطبع، وضعونا في سيارة مع الأطفال. ساعدتنا روسيا على المغادرة. أما أوكرانيا فاختبأت وتركت الجميع، وأنت افعل ما شئت".
يقول اللاجئون: "لقد ساعدنا الجيش، بالطبع، وضعونا في سيارة مع الأطفال. ساعدتنا روسيا على المغادرة. أما أوكرانيا فاختبأت وتركت الجميع، وأنت افعل ما شئت".
وروت إحدى اللاجئات، تُدعى كريستينا،أن القناصة الأوكرانيون أطلقت النار على أسرتها: "أطلق الأوكرانيون النار علينا من مبنى الكنيسة عندما كنا عائدين إلى المنزل، أنا وزوجي وطفلي. فتحوا النار علينا. كان هناك قناصة، ورماة قنابل يدوية". تم إجلاء كريستينا مع زوجها وابنتها (11 عامًا) وكلب اسمه "بلاك" من قرية ليابينو (بالقرب من ماريوبول) إلى تاغانروغ الواقعة في جنوب روسيا.
وروت إحدى اللاجئات، تُدعى كريستينا،أن القناصة الأوكرانيون أطلقت النار على أسرتها: "أطلق الأوكرانيون النار علينا من مبنى الكنيسة عندما كنا عائدين إلى المنزل، أنا وزوجي وطفلي. فتحوا النار علينا. كان هناك قناصة، ورماة قنابل يدوية". تم إجلاء كريستينا مع زوجها وابنتها (11 عامًا) وكلب اسمه "بلاك" من قرية ليابينو (بالقرب من ماريوبول) إلى تاغانروغ الواقعة في جنوب روسيا.