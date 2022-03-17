كان قوميو "آزوف" يختبئون خلفنا... رحلة اللاجئين من ماريوبول

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قال أحد شهود العيان في المدينة: "لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...". وأضاف: "كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء".