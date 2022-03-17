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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/كان-قوميو-آزوف-يختبئون-خلفنا-رحلة-اللاجئين-من-ماريوبول-1060023414.html
كان قوميو "آزوف" يختبئون خلفنا... رحلة اللاجئين من ماريوبول
كان قوميو "آزوف" يختبئون خلفنا... رحلة اللاجئين من ماريوبول
رفض أهالي ماريوبول المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة كييف، واختاروا طرق الإخلاء إلى أراضي روسيا. رحلة اللاجئين من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T14:04+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
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أخبار أوكرانيا
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار أوكرانيا

كان قوميو "آزوف" يختبئون خلفنا... رحلة اللاجئين من ماريوبول

14:04 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 14:43 GMT 17.03.2022)
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رفض أهالي ماريوبول المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة كييف، واختاروا طرق الإخلاء إلى أراضي روسيا. رحلة اللاجئين من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية تشاهدونها وتقرأونها في موجز مصور بعدسة "سبوتنيك.
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بعد أيام طويلة عندما لم ترغب السلطات الأوكرانية في التعاون مع الجانب الروسي في إجلاء المدنيين، تم إجلاء 33000 شخص من ماريوبول.

بعد أيام طويلة عندما لم ترغب السلطات الأوكرانية في التعاون مع الجانب الروسي في إجلاء المدنيين، تم إجلاء 33000 شخص من ماريوبول. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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بعد أيام طويلة عندما لم ترغب السلطات الأوكرانية في التعاون مع الجانب الروسي في إجلاء المدنيين، تم إجلاء 33000 شخص من ماريوبول.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

تحدث سكان المدينة عن اختبائهم في الأقبية وكيف أنهم لم يتمكنوا من الخروج "حتى لا يطلقوا النار عليهم"، حيث وضع الجيش الأوكراني دباباته وسط أحياء سكنية.

تحدث سكان المدينة عن اختبائهم في الأقبية وكيف أنهم لم يتمكنوا من الخروج &quot;حتى لا يطلقوا النار عليهم&quot;، حيث وضع الجيش الأوكراني دباباته وسط أحياء سكنية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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تحدث سكان المدينة عن اختبائهم في الأقبية وكيف أنهم لم يتمكنوا من الخروج "حتى لا يطلقوا النار عليهم"، حيث وضع الجيش الأوكراني دباباته وسط أحياء سكنية.

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

أرسلت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الحافلات إلى ماريوبول لإجلاء سكانها.

أرسلت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الحافلات إلى ماريوبول لإجلاء سكانها. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أرسلت وزارة الدفاع الروسية عدداً من الحافلات إلى ماريوبول لإجلاء سكانها.

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

قال أحد شهود العيان في المدينة: "لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...". وأضاف: "كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء".

قال أحد شهود العيان في المدينة: &quot;لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...&quot;. وأضاف: &quot;كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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قال أحد شهود العيان في المدينة: "لا توجد منازل على الطريق، لا شيء، كل شيء كان يحترق، جثث الناس والجنود كانت ملقاة حولها، كان الأطفال يصرخون ويبكون. كنا نسير تحت الرصاص، بالكاد استطعنا أن نصل إلى الحافلات. وفي الطريق، كان الجيش الروسي يعطي الأطفال الطعام والحلويات...". وأضاف: "كان مسلحو آزوف يختبئون خلفنا، وكنا جدارهم الحي، وهذا كل شيء".

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

أثناء الخروج من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية، تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص الرجال: بحثًا عن آثار الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، والوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية.

أثناء الخروج من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية، تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص الرجال: بحثًا عن آثار الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، والوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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أثناء الخروج من ماريوبول على طول الممرات الإنسانية، تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بفحص الرجال: بحثًا عن آثار الأسلحة والذخيرة لمدة طويلة، والوشوم التي تحدد الانتماء إلى القوات المسلحة الأوكرانية أو الكتائب القومية.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

قالت لاجئة من ماريوبول، نجت مع زوجها المعاق تحت القصف بدون غاز وضوء وماء: "لقد ساعدوني (الجيش الروسي) في إخراج زوجي. ونحن نركض. أمسكت بما وقع تحت يدي، واضطررت إلى الركض لمسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام، القصف في كل مكان، استمرينا بالركض".

قالت لاجئة من ماريوبول، نجت مع زوجها المعاق تحت القصف بدون غاز وضوء وماء: &quot;لقد ساعدوني (الجيش الروسي) في إخراج زوجي. ونحن نركض. أمسكت بما وقع تحت يدي، واضطررت إلى الركض لمسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام، القصف في كل مكان، استمرينا بالركض&quot;. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maksim Blinov
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قالت لاجئة من ماريوبول، نجت مع زوجها المعاق تحت القصف بدون غاز وضوء وماء: "لقد ساعدوني (الجيش الروسي) في إخراج زوجي. ونحن نركض. أمسكت بما وقع تحت يدي، واضطررت إلى الركض لمسافة ثلاثة كيلومترات. سيرًا على الأقدام، القصف في كل مكان، استمرينا بالركض".

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

قوات دونيتسك الشعبية تسير في شوارع وأحياء ماريوبول. ويستمر تحرير أفدييفكا ومارينكا.

قوات دونيتسك الشعبية تسير في شوارع وأحياء ماريوبول. ويستمر تحرير أفدييفكا ومارينكا. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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قوات دونيتسك الشعبية تسير في شوارع وأحياء ماريوبول. ويستمر تحرير أفدييفكا ومارينكا.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

عناصر قوات دونيتسك الشعبية يفحصون السيارات في ضواحي المدينة.

عناصر قوات دونيتسك الشعبية يفحصون السيارات في ضواحي المدينة. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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عناصر قوات دونيتسك الشعبية يفحصون السيارات في ضواحي المدينة.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم يتحدثون عن جرائم القوميين. من بين الوحدات الأوكرانية الأخرى، كانت الكتيبة القومية "آزوف" حاضرة في المدينة، الذين يتم التحقيق في قضية جنائية ضدهم في روسيا.

سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم يتحدثون عن جرائم القوميين. من بين الوحدات الأوكرانية الأخرى، كانت الكتيبة القومية &quot;آزوف&quot; حاضرة في المدينة، الذين يتم التحقيق في قضية جنائية ضدهم في روسيا. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maksim Blinov
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سكان ماريوبول الذين تم إنقاذهم يتحدثون عن جرائم القوميين. من بين الوحدات الأوكرانية الأخرى، كانت الكتيبة القومية "آزوف" حاضرة في المدينة، الذين يتم التحقيق في قضية جنائية ضدهم في روسيا.

© Sputnik . Viktor Antonyuk / الذهاب إلى بنك الصور

ويقول اللاجئون الذين فروا من ماريوبول إن "الآزوفيين" احتجزوا المدنيين كرهائن في مبنى المسرح الدرامي.

ويقول اللاجئون الذين فروا من ماريوبول إن &quot;الآزوفيين&quot; احتجزوا المدنيين كرهائن في مبنى المسرح الدرامي. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Viktor Antonyuk
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ويقول اللاجئون الذين فروا من ماريوبول إن "الآزوفيين" احتجزوا المدنيين كرهائن في مبنى المسرح الدرامي.

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

يقول اللاجئون: "لقد ساعدنا الجيش، بالطبع، وضعونا في سيارة مع الأطفال. ساعدتنا روسيا على المغادرة. أما أوكرانيا فاختبأت وتركت الجميع، وأنت افعل ما شئت".

يقول اللاجئون: &quot;لقد ساعدنا الجيش، بالطبع، وضعونا في سيارة مع الأطفال. ساعدتنا روسيا على المغادرة. أما أوكرانيا فاختبأت وتركت الجميع، وأنت افعل ما شئت&quot;. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Maksim Blinov
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يقول اللاجئون: "لقد ساعدنا الجيش، بالطبع، وضعونا في سيارة مع الأطفال. ساعدتنا روسيا على المغادرة. أما أوكرانيا فاختبأت وتركت الجميع، وأنت افعل ما شئت".

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

وروت إحدى اللاجئات، تُدعى كريستينا،أن القناصة الأوكرانيون أطلقت النار على أسرتها: "أطلق الأوكرانيون النار علينا من مبنى الكنيسة عندما كنا عائدين إلى المنزل، أنا وزوجي وطفلي. فتحوا النار علينا. كان هناك قناصة، ورماة قنابل يدوية". تم إجلاء كريستينا مع زوجها وابنتها (11 عامًا) وكلب اسمه "بلاك" من قرية ليابينو (بالقرب من ماريوبول) إلى تاغانروغ الواقعة في جنوب روسيا.

وروت إحدى اللاجئات، تُدعى كريستينا،أن القناصة الأوكرانيون أطلقت النار على أسرتها: &quot;أطلق الأوكرانيون النار علينا من مبنى الكنيسة عندما كنا عائدين إلى المنزل، أنا وزوجي وطفلي. فتحوا النار علينا. كان هناك قناصة، ورماة قنابل يدوية&quot;. تم إجلاء كريستينا مع زوجها وابنتها (11 عامًا) وكلب اسمه &quot;بلاك&quot; من قرية ليابينو (بالقرب من ماريوبول) إلى تاغانروغ الواقعة في جنوب روسيا. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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وروت إحدى اللاجئات، تُدعى كريستينا،أن القناصة الأوكرانيون أطلقت النار على أسرتها: "أطلق الأوكرانيون النار علينا من مبنى الكنيسة عندما كنا عائدين إلى المنزل، أنا وزوجي وطفلي. فتحوا النار علينا. كان هناك قناصة، ورماة قنابل يدوية". تم إجلاء كريستينا مع زوجها وابنتها (11 عامًا) وكلب اسمه "بلاك" من قرية ليابينو (بالقرب من ماريوبول) إلى تاغانروغ الواقعة في جنوب روسيا.

شاهد أيضا - كانوا يحتجزونهم في مداخن معمل للحوم المصنعة... سجن كتيبة أيدار القومية الأوكرانية
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