https://arabic.sputniknews.com/20220317/كردستان-إيران-قصفت-مقر-مستثمر-بارز-بصواريخ-ذكية-لا-تستخدم-إلا-في-الحرب-1060040722.html

كردستان: إيران قصفت مقر مستثمر بارز بصواريخ ذكية لا تستخدم إلا في الحرب

كردستان: إيران قصفت مقر مستثمر بارز بصواريخ ذكية لا تستخدم إلا في الحرب

أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي طال أربيل مؤخرا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T21:20+0000

2022-03-17T21:20+0000

2022-03-17T21:32+0000

أخبار العراق اليوم

إقليم كردستان

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جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع لجنة التحقيق في قصف أربيل بمقر البرلمان الاتحادي ببغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.وأوضح الوزير أن ما تم استهدافه هو عبارة عن موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى البلاد.واعتبر الوزير الكردستاني أن القصف تجاوز السيادة العراقية وخرق الاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار.وذكر أن إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع جميع الجهات ولديه استعداد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل.وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الاستخبارات-الإيراني-الضربة-التي-وجهها-الحرس-الثوري-في-أربيل-مؤشر-على-قوة-طهران-1060009215.html

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أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان