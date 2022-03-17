عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/كردستان-إيران-قصفت-مقر-مستثمر-بارز-بصواريخ-ذكية-لا-تستخدم-إلا-في-الحرب-1060040722.html
كردستان: إيران قصفت مقر مستثمر بارز بصواريخ ذكية لا تستخدم إلا في الحرب
كردستان: إيران قصفت مقر مستثمر بارز بصواريخ ذكية لا تستخدم إلا في الحرب
أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي طال أربيل مؤخرا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T21:20+0000
2022-03-17T21:32+0000
أخبار العراق اليوم
إقليم كردستان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048126944_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_32888bd7b571b71021a9b40e8d0313d7.jpg
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع لجنة التحقيق في قصف أربيل بمقر البرلمان الاتحادي ببغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.وأوضح الوزير أن ما تم استهدافه هو عبارة عن موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى البلاد.واعتبر الوزير الكردستاني أن القصف تجاوز السيادة العراقية وخرق الاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار.وذكر أن إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع جميع الجهات ولديه استعداد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل.وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/وزير-الاستخبارات-الإيراني-الضربة-التي-وجهها-الحرس-الثوري-في-أربيل-مؤشر-على-قوة-طهران-1060009215.html
https://arabic.sputniknews.com/20220317/الحرس-الثوري-يهدد-بضربات-صاروخية-أخرى-إذا-لم-تتم-إزالة-باقي-مقرات-إسرائيل-من-العراق-1060033513.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1048126944_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_39dc18fda2d6260e7f8a77b80271f5ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العراق اليوم, إقليم كردستان

كردستان: إيران قصفت مقر مستثمر بارز بصواريخ ذكية لا تستخدم إلا في الحرب

21:20 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 21:32 GMT 17.03.2022)
© AFP 2022 / SAFIN HAMEDمتجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير
متجر متضرر في أعقاب هجوم صاروخي في أربيل 16 فبراير - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / SAFIN HAMED
تابعنا عبرGoogle news
أعلن وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الخميس، تفاصيل جديدة بشأن القصف الصاروخي الذي طال أربيل مؤخرا.
جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع لجنة التحقيق في قصف أربيل بمقر البرلمان الاتحادي ببغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال: "للأسف الصواريخ التي استخدمت لضرب أربيل، هي صواريخ حربية ذكية عابرة للحدود لا تستخدم إلا في حالات الحرب".
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
وزير الاستخبارات الإيراني: الضربة التي وجهها الحرس الثوري في أربيل مؤشر على قوة طهران
08:25 GMT
وأوضح الوزير أن ما تم استهدافه هو عبارة عن موقع مدني لإقامة مستثمر كردي عراقي معروف على مستوى البلاد.
واعتبر الوزير الكردستاني أن القصف تجاوز السيادة العراقية وخرق الاتفاقيات والمعاهدات حسن الجوار.
وذكر أن إقليم كردستان منفتح ومتعاون مع جميع الجهات ولديه استعداد لأي لجنة تأتي وتحقق وتكشف مواقع القصف في أربيل.
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق، واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
الحرس الثوري الإيراني يطق صواريخ في مناورات الرسول الأعظم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
الحرس الثوري يهدد بضربات صاروخية أخرى إذا لم تتم إزالة "باقي مقرات إسرائيل" من العراق
16:29 GMT
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، استهدافه ما قال إنه "المركز الاستراتيجي للتآمر والأعمال الخبیثة الصهیونية بصواريخ بالغة الدقة"، مضيفا أن "قصف أربيل جاء على خلفية الجرائم الأخيرة للكیان الصهيوني المزيف والإعلان السابق عن أن الجرائم والأعمال الخبیثة لهذا الکیان لن تمر دون رد".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، الاثنين الماضي، إن طهران حذرت السلطات العراقية عدة مرات من أنه لا ينبغي استخدام أراضيها من قبل أطراف ثالثة لشن هجمات على إيران.
وقوبل الهجوم بإدانات عربية ودولية واسعة، سبقتها إدانات من المسؤولين والسياسيين في العراق، فيما استدعت بغداد السفير الإيراني لديها وأبلغته احتجاجها رسميا على استهداف أربيل بالصواريخ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала