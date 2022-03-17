https://arabic.sputniknews.com/20220317/كشف-أسباب-امتناع-أمريكا-عن-إمداد-السلطة-الأوكرانية-بمقاتلات-ميغ-29-1060002436.html
كشف أسباب امتناع أمريكا عن إمداد السلطة الأوكرانية بمقاتلات "ميغ-29"
كشف أسباب امتناع أمريكا عن إمداد السلطة الأوكرانية بمقاتلات "ميغ-29"
جدد البيت الأبيض موقفه "الرافض" لتسليم أوكرانيا طائرات "ميغ-29". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T05:02+0000
2022-03-17T05:02+0000
2022-03-17T05:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
العالم
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لا تؤيد الإدارة الأمريكية تسليم مقاتلات "ميغ-29" البولندية إلى نظام الحكم في أوكرانيا لسبب كشفته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بقولها إن تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا "قد يعتبر تصعيدا".وليس هذا فقط، بل ترى الإدارة الأمريكية أن تسليم هذه الطائرات لا يمكن أن يعزز إمكانيات القوات الأوكرانية إلى حد كبير، وفقا لما قالته بساكي.وكانت بولندا قد أبدت الاستعداد لتسليم طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تسلمها إلى أوكرانيا بينما تسلم بولندا طائرات "إف-16".ولعل المشكلة التي حالت دون قبول الاقتراح البولندي هي أن الدمار الذي أصاب المطارات العسكرية في أوكرانيا لا يسمح بإقلاعها من الأراضي الأوكرانية في حين يكون انطلاقها من أراضي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بمثابة الدليل على تدخل الحلف في الحرب التي يخوضها نظام الحكم الأوكراني ضد روسيا التي أرسلت قواتها إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني، وتعمل على إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
كشف أسباب امتناع أمريكا عن إمداد السلطة الأوكرانية بمقاتلات "ميغ-29"
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جدد البيت الأبيض موقفه "الرافض" لتسليم أوكرانيا طائرات "ميغ-29".
لا تؤيد الإدارة الأمريكية تسليم مقاتلات "ميغ-29" البولندية إلى نظام الحكم في أوكرانيا لسبب كشفته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، بقولها
إن تسليم هذه الطائرات إلى أوكرانيا "قد يعتبر تصعيدا".
وليس هذا فقط، بل ترى الإدارة الأمريكية أن تسليم هذه الطائرات لا يمكن أن يعزز إمكانيات القوات الأوكرانية إلى حد كبير، وفقا لما قالته بساكي.
وكانت بولندا قد أبدت الاستعداد لتسليم طائراتها من طراز "ميغ-29" إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي يجب أن تسلمها إلى أوكرانيا بينما تسلم بولندا طائرات "إف-16".
ولعل المشكلة التي حالت دون قبول الاقتراح البولندي هي أن الدمار الذي أصاب المطارات العسكرية في أوكرانيا لا يسمح بإقلاعها من الأراضي الأوكرانية في حين يكون انطلاقها من أراضي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بمثابة الدليل على تدخل الحلف في الحرب التي يخوضها نظام الحكم الأوكراني ضد روسيا التي أرسلت قواتها إلى أوكرانيا لتساعد قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين على وقف اعتداءات قوات النظام الأوكراني، وتعمل على إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم الأوكراني.