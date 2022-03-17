https://arabic.sputniknews.com/20220317/كندا-تعاقب-22-مسؤولا-بالدفاع-البيلاروسية-لدعم-مينسك-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا-1060027678.html

كندا تعاقب 22 مسؤولا بالدفاع البيلاروسية لدعم مينسك العملية العسكرية في أوكرانيا

كندا تعاقب 22 مسؤولا بالدفاع البيلاروسية لدعم مينسك العملية العسكرية في أوكرانيا

أعلنت الخارجية الكندية، فرض عقوبات على 22 من المسؤولين الرفيعي المستوى بوزارة الدفاع البيلاروسية، بسبب "دعم مينسك العملية العسكرية في أوكرانيا". 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T14:08+0000

2022-03-17T14:08+0000

2022-03-17T14:08+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

أخبار روسيا اليوم

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تورنتو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الكندية، في بيان، اليوم الخميس إن "هذه الإجراءات الجديدة تفرض قيودا على 22 من كبار المسؤولين في وزارة الدفاع البيلاروسية الذين أيدوا الهجوم، لا سيما من خلال السماح لبلدهم بالعمل كنقطة انطلاق للغزو الروسي".وأعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه في حال رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام.وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال مقابلة حصرية مع قناة "TBS" اليابانية نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية قال خلالها: "سأخبرك لأول مرة بشيء بوتين يعرض على زيلينسكي، وأنا أعلم تمامًا هذا، نسخة مقبولة تماما من الاتفاقية، واليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق عبر توقيع زيلينسكي".وشدد الرئيس لوكاشينكو على أنه "إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني فسيتعين عليه التوقيع على معاهدة الاستسلام في وقت قصير".وعبر لوكاشينكو عن اقتناعه أن روسيا لن تخسر هذه الحرب قائلا: "أنا مقتنع بنسبة 100% كيف ستنتهي الحرب واليابان تعرف أفضل مني".واعتبر لوكاشينكو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مينسك تعتبر نفسها وسيطا بين الطرفين وتلعب دورا هاما في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.وأكد لوكاشينكو أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت عددا من الصواريخ على بيلاروسيا وتم معالجة الأمر في وقتها ومينسك هي وسيط بين موسكو وكييف ولا تشارك بهذه العملية العسكرية.وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة، التي بدأتها، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس؛ وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.وتهدف العملية إلى منع عسكرة أوكرانيا والتوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220317/رفع-جميع-قيود-السفر-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1060018505.html

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