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كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 20 مليون دولار
كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 20 مليون دولار
صرحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن البلاد تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لليمن خلال هذا العام، بقيمة تبلغ 20 مليون دولار. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:06+0000
2022-03-17T12:40+0000
العالم
كوريا الجنوبية
الحرب على اليمن
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وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعهد جاء من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، هام سانغ-ووك، خلال حدث افتراضي رفيع المستوى، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا، للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن.ونوهت إلى أن المساعدات ستشمل الغذاء والدعم لمساعدة المتضررين جراء الحرب في اليمن، بحسب وكالة الأنباء المحلية "يونهاب".وفي نفس السياق، كانت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قد أعربت عن خيبة أملها بعدما أخفقت في جمع مبلغ 4.3 مليار دولار لدعم اليمن، وحصلت على 1.3 مليون دولار فقط. جاء ذلك في تصريحات لوكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في مؤتمر المانحين الذي استضافته الأمم المتحدة بالشراكة مع حكومتي السويد وسويسرا.من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، وذلك في كلمة له خلال المؤتمر، بحسب بيان للأمم المتحدة نشرته على موقعها الرسمي.
https://arabic.sputniknews.com/20220316/غوتيريش-الحرب-في-أوكرانيا-تفاقم-الأوضاع-الإنسانية-في-اليمن-1059987748.html
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العالم, كوريا الجنوبية, الحرب على اليمن

كوريا الجنوبية تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لليمن بقيمة 20 مليون دولار

12:06 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 12:40 GMT 17.03.2022)
© AFP 2022 / Ed Jonesتُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021
تُظهر صورة تم التقاطها في 10 يناير 2021 منظرًا عامًا لحركة المرور التي تمر فوق جسر فوق نهر هان المتجمد على خلفية مدينة سيئول، كوريا الجنوبية 10 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Ed Jones
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صرحت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن البلاد تعتزم تقديم مساعدات إنسانية لليمن خلال هذا العام، بقيمة تبلغ 20 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعهد جاء من قبل نائب وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف، هام سانغ-ووك، خلال حدث افتراضي رفيع المستوى، استضافته الأمم المتحدة بالاشتراك مع حكومتي السويد وسويسرا، للمانحين حول الأزمة الإنسانية في اليمن.
ونوهت إلى أن المساعدات ستشمل الغذاء والدعم لمساعدة المتضررين جراء الحرب في اليمن، بحسب وكالة الأنباء المحلية "يونهاب".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.03.2022
غوتيريش: الحرب في أوكرانيا تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن
أمس, 15:29 GMT
وفي نفس السياق، كانت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قد أعربت عن خيبة أملها بعدما أخفقت في جمع مبلغ 4.3 مليار دولار لدعم اليمن، وحصلت على 1.3 مليون دولار فقط. جاء ذلك في تصريحات لوكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، في مؤتمر المانحين الذي استضافته الأمم المتحدة بالشراكة مع حكومتي السويد وسويسرا.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في اليمن، وذلك في كلمة له خلال المؤتمر، بحسب بيان للأمم المتحدة نشرته على موقعها الرسمي.
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