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https://arabic.sputniknews.com/20220317/كيف-استقبل-العرب-نبأ-إهداء-سيدة-ماليزية-سيارة-لامبورغيني-لزوجها-لتضحياته-أثناء-فترة-حملها-1060031048.html
كيف استقبل العرب نبأ إهداء سيدة ماليزية سيارة لامبورغيني لزوجها لتضحياته أثناء فترة حملها
كيف استقبل العرب نبأ إهداء سيدة ماليزية سيارة لامبورغيني لزوجها لتضحياته أثناء فترة حملها
قامت سيدة أعمال ماليزية بإهداء زوجها سيارة لامبورغيني فخمة تعبيرا عن امتنانها لتضحياته واعتنائه بها أثناء فترة حملها. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T15:17+0000
2022-03-17T15:44+0000
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وحسب موقع "malaymail" الماليزي، فإن الهدية (السيارة) تبلغ قيمتها 478 ألف دولار أمريكي.وأضاف الموقع أن الزوجة الماليزية الشابة تأمل أيضا في الحصول على عناية فائقة من زوجها خلال فترة ما بعد الولادة.وقالت "أتوقع من زوجي ألا يكون معي طوال الوقت فحسب، وإنما عليه أن يعتني بالطفل ليلا ونهارا".وأضافت الزوجة أنها "تريد من زوجها تنظيف حفاضات طفلهما معتبرة أنه بارع في هذا الأمر".وأوضحت أنه كان بارعا في تنظيف مخلفات قطتهما، بل ويمكنه البقاء مستيقظا في الليل لأن دماغه التجاري يعمل بشكل أفضل في الليل، لافتة أنه يعمل في مجال التسويق.وأثارت الهدية القيمة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في العالم العربي.فقالت إحدى رواد مواقع التواصل "كان حطت شغالة واحتفظت بالمبلغ الكبير لنفسها وحفظت كرامة زوجها من التشهير به".وقال أخر ساخرا "ذلته بس بأدب، كيدهن عظيم".وقالت أخرى "الزمن مقلوب، أصبحت الزوجة هي اللي تهدي زوجها وتدلل وهو يربي الأولاد ويعتني فيهم".فيما قال مدون أخر إن "الزوج سوف يبيع السيارة ويتزوج من أخرى".
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منوعات, مجتمع

كيف استقبل العرب نبأ إهداء سيدة ماليزية سيارة لامبورغيني لزوجها لتضحياته أثناء فترة حملها

15:17 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 15:44 GMT 17.03.2022)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الذهاب إلى بنك الصور سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019
 سيارة لامبورغيني (Lamborghini) في المعرض الدولي للسيارات في فرانكفورت، ألمانيا 10 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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قامت سيدة أعمال ماليزية بإهداء زوجها سيارة لامبورغيني فخمة تعبيرا عن امتنانها لتضحياته واعتنائه بها أثناء فترة حملها.
وحسب موقع "malaymail" الماليزي، فإن الهدية (السيارة) تبلغ قيمتها 478 ألف دولار أمريكي.
وأضاف الموقع أن الزوجة الماليزية الشابة تأمل أيضا في الحصول على عناية فائقة من زوجها خلال فترة ما بعد الولادة.
وقالت "أتوقع من زوجي ألا يكون معي طوال الوقت فحسب، وإنما عليه أن يعتني بالطفل ليلا ونهارا".
وأضافت الزوجة أنها "تريد من زوجها تنظيف حفاضات طفلهما معتبرة أنه بارع في هذا الأمر".
وأوضحت أنه كان بارعا في تنظيف مخلفات قطتهما، بل ويمكنه البقاء مستيقظا في الليل لأن دماغه التجاري يعمل بشكل أفضل في الليل، لافتة أنه يعمل في مجال التسويق.
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وأثارت الهدية القيمة ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة في العالم العربي.
فقالت إحدى رواد مواقع التواصل "كان حطت شغالة واحتفظت بالمبلغ الكبير لنفسها وحفظت كرامة زوجها من التشهير به".
وقال أخر ساخرا "ذلته بس بأدب، كيدهن عظيم".
وقالت أخرى "الزمن مقلوب، أصبحت الزوجة هي اللي تهدي زوجها وتدلل وهو يربي الأولاد ويعتني فيهم".
فيما قال مدون أخر إن "الزوج سوف يبيع السيارة ويتزوج من أخرى".
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