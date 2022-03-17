عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220317/لافروف-روسيا-تدين-هجمات-أنصار-الله-على-أهداف-مدنية-في-الإمارات-والسعودية-1060017838.html
لافروف: روسيا تدين هجمات "أنصار الله" على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية
لافروف: روسيا تدين هجمات "أنصار الله" على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "موسكو تدين هجمات أنصار الله على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T11:20+0000
2022-03-17T11:20+0000
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار السعودية اليوم
أنصار الله
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059711350_0:169:3038:1878_1920x0_80_0_0_943bed6d0e9f670e6f2eb35a5c64301a.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، "روسيا لديها رأي مشترك بأن الصراع اليمني الذي طال أمده لا يمكن أن يكون له حل عسكري".وشدد لافروف، على "ضرورة مواصلة العمل على إقامة حوار بين الأطراف المتحاربة على أساس آراء جميع القوى السياسية اليمنية القيادية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220311/-أنصار-الله-صواريخنا-وطائراتنا-لن-تتوقف-عن-استهداف-المنشآت-النفطية-حتى-رفع-الحصار-1059776564.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059711350_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_82d43243b241f0d466c4ff0211847ba2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, روسيا

لافروف: روسيا تدين هجمات "أنصار الله" على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية

11:20 GMT 17.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد لقائه مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا في أنطاليا، تركيا 10 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
تابعنا عبرGoogle news
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "موسكو تدين هجمات أنصار الله على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية".
موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، "روسيا لديها رأي مشترك بأن الصراع اليمني الذي طال أمده لا يمكن أن يكون له حل عسكري".
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.03.2022
"أنصار الله": صواريخنا وطائراتنا لن تتوقف عن استهداف المنشآت النفطية حتى رفع الحصار
11 مارس, 15:55 GMT
وشدد لافروف، على "ضرورة مواصلة العمل على إقامة حوار بين الأطراف المتحاربة على أساس آراء جميع القوى السياسية اليمنية القيادية".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس04:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала