https://arabic.sputniknews.com/20220317/لافروف-روسيا-تدين-هجمات-أنصار-الله-على-أهداف-مدنية-في-الإمارات-والسعودية-1060017838.html

لافروف: روسيا تدين هجمات "أنصار الله" على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية

لافروف: روسيا تدين هجمات "أنصار الله" على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، أن "موسكو تدين هجمات أنصار الله على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية". 17.03.2022, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف، عقب محادثاته مع وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، "روسيا لديها رأي مشترك بأن الصراع اليمني الذي طال أمده لا يمكن أن يكون له حل عسكري".وشدد لافروف، على "ضرورة مواصلة العمل على إقامة حوار بين الأطراف المتحاربة على أساس آراء جميع القوى السياسية اليمنية القيادية".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.وأودى الصراع الدائر في اليمن، بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220311/-أنصار-الله-صواريخنا-وطائراتنا-لن-تتوقف-عن-استهداف-المنشآت-النفطية-حتى-رفع-الحصار-1059776564.html

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