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لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك
لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك
أمرت قاضية لبنانية، اليوم الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:13+0000
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لبنان
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وصرحت القاضية اللبنانية غادة عون، لوكالة "رويترز"، أنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.وكانت غادة عون جمدت أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، وأصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق. ولم توجه اتهامات لأي منهم.
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لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك

12:13 GMT 17.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRمصرف لبنان، نوفمبر 2020
مصرف لبنان، نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أمرت قاضية لبنانية، اليوم الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي.
وصرحت القاضية اللبنانية غادة عون، لوكالة "رويترز"، أنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.
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كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت غادة عون جمدت أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، وأصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق. ولم توجه اتهامات لأي منهم.
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