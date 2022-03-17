https://arabic.sputniknews.com/20220317/لبنان-منع-سفر-مدير-بنك-الاعتماد-المصرفي-وتجميد-أصول-البنك-1060019883.html
لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك
لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك
أمرت قاضية لبنانية، اليوم الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:13+0000
2022-03-17T12:13+0000
2022-03-17T12:13+0000
لبنان
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وصرحت القاضية اللبنانية غادة عون، لوكالة "رويترز"، أنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.وكانت غادة عون جمدت أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، وأصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق. ولم توجه اتهامات لأي منهم.
https://arabic.sputniknews.com/20210914/لبنان-يستعد-لإجراء-تدقيق-جنائي-بحسابات-البنك-المركزي-في-غضون-أيام-1050141647.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
لبنان... منع سفر مدير بنك الاعتماد المصرفي وتجميد أصول البنك
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أمرت قاضية لبنانية، اليوم الخميس، بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي.
وصرحت القاضية اللبنانية غادة عون، لوكالة "رويترز"، أنها أصدرت اليوم أمرا بمنع سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة.
14 سبتمبر 2021, 08:00 GMT
كما أمرت القاضية بتجميد جميع أصول البنك
، بما يشمل العقارات والسيارات، في إطار تحقيق.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن القاضية لم تذكر المزيد من التفاصيل.
وكانت غادة عون جمدت أصول خمسة بنوك أخرى هذا الأسبوع، وأصدرت قرارا بمنع سفر رؤسائها في الأسبوع السابق. ولم توجه اتهامات لأي منهم.