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https://arabic.sputniknews.com/20220317/لبنان-يعلن-افتتاح-معبر-جديد-مع-سوريا-1060027142.html
لبنان يعلن افتتاح معبر جديد مع سوريا
لبنان يعلن افتتاح معبر جديد مع سوريا
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، اليوم الخميس افتتاح معبر حدودي جديد مع سوريا. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:58+0000
2022-03-17T13:58+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال حمية في تصريح صحفي اليوم إنه تم افتتاح معبر "مطربة" مع سوريا في قضاء الهرمل، موضحاً أنه بافتتاح المعبر الجديد يصل عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان إلى ستة معابر. وفقا لوكالة "سانا".وأشار الوزير اللبناني إلى أن سكان الهرمل كانوا يعانون كثيرا وبشكل يومي أثناء الذهاب إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع.
https://arabic.sputniknews.com/20220126/وزراء-الطاقة-في-لبنان-وسوريا-والأردن-يوقعون-اتفاق-تزويد-لبنان-بالكهرباء--1057187507.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار لبنان

لبنان يعلن افتتاح معبر جديد مع سوريا

13:58 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Rania Al Ja'bariفتح معبر "نصيب" الحدودي بين سوريا والأردن
فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Rania Al Ja'bari
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أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، اليوم الخميس افتتاح معبر حدودي جديد مع سوريا.
وقال حمية في تصريح صحفي اليوم إنه تم افتتاح معبر "مطربة" مع سوريا في قضاء الهرمل، موضحاً أنه بافتتاح المعبر الجديد يصل عدد المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان إلى ستة معابر. وفقا لوكالة "سانا".
وأشار الوزير اللبناني إلى أن سكان الهرمل كانوا يعانون كثيرا وبشكل يومي أثناء الذهاب إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع.
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