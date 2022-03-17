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https://arabic.sputniknews.com/20220317/لوكاشينكو-إذا-رفض-زيلينسكي-إبرام-اتفاقية-مع-بوتين-فسيتعين-عليه-توقيع-معاهدة-الاستسلام-1060020291.html
لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكي إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام
لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكي إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام
أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أنه في حال رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه توقيع... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:12+0000
2022-03-17T12:38+0000
العالم
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وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال مقابلة حصرية مع قناة "TBS" اليابانية نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية قال خلالها: "سأخبرك لأول مرة بشيء بوتين يعرض على زيلينسكي، وأنا أعلم تمامًا هذا، نسخة مقبولة تماما من الاتفاقية، واليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق عبر توقيع زيلينسكي".وشدد الرئيس لوكاشينكو على أنه "إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني فسيتعين عليه التوقيع على معاهدة الاستسلام في وقت قصير".وعبر لوكاشينكو عن اقتناعه أن روسيا لن تخسر هذه الحرب قائلا: "أنا مقتنع بنسبة 100% كيف ستنتهي الحرب واليابان تعرف أفضل مني".واعتبر لوكاشينكو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مينسك تعتبر نفسها وسيطا بين الطرفين وتلعب دورا هاما في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.وأكد لوكاشينكو أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت عددا من الصواريخ على بيلاروسيا وتم معالجة الأمر في وقتها ومينسك هي وسيط بين موسكو وكييف ولا تشارك بهذه العملية العسكرية.
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لوكاشينكو: إذا رفض زيلينسكي إبرام اتفاقية مع بوتين فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام

12:12 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 12:38 GMT 17.03.2022)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشينكو، أنه في حال رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إبرام اتفاقية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فسيتعين عليه توقيع معاهدة الاستسلام.
وجاءت تصريحات لوكاشينكو خلال مقابلة حصرية مع قناة "TBS" اليابانية نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية قال خلالها: "سأخبرك لأول مرة بشيء بوتين يعرض على زيلينسكي، وأنا أعلم تمامًا هذا، نسخة مقبولة تماما من الاتفاقية، واليوم لا يزال من الممكن لأوكرانيا وروسيا التوصل إلى اتفاق عبر توقيع زيلينسكي".
وشدد الرئيس لوكاشينكو على أنه "إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني فسيتعين عليه التوقيع على معاهدة الاستسلام في وقت قصير".
وعبر لوكاشينكو عن اقتناعه أن روسيا لن تخسر هذه الحرب قائلا: "أنا مقتنع بنسبة 100% كيف ستنتهي الحرب واليابان تعرف أفضل مني".
واعتبر لوكاشينكو أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي سلميا في القريب العاجل، مشيرا إلى أن مينسك تعتبر نفسها وسيطا بين الطرفين وتلعب دورا هاما في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد لوكاشينكو أن القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت عددا من الصواريخ على بيلاروسيا وتم معالجة الأمر في وقتها ومينسك هي وسيط بين موسكو وكييف ولا تشارك بهذه العملية العسكرية.
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