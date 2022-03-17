https://arabic.sputniknews.com/20220317/مؤسسة-البترول-الكويتية-تعين-رئيسا-تنفيذيا-جديدا-1060026718.html
مؤسسة البترول الكويتية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
مؤسسة البترول الكويتية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعيين نواف سعود الناصر الصباح، رئيسا تنفيذيا جديدا لها، لأول مرة منذ تنحي الرئيس التنفيذي السابق قبل نحو 3 أشهر. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T13:54+0000
2022-03-17T13:54+0000
2022-03-17T13:54+0000
اقتصاد
أخبار الكويت اليوم
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ذكرت ذلك مؤسسة البترول الكويتية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، في تدوينة قالت فيها إن المؤسسة وشركاتها تهنئ الصباح على تولي المنصب الجديد.يذكر أن صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت، الشهر الماضي، إن شركة البترول الكويتية تقترب من تعيين رئيس تنفيذي جديد لتولى المنصب بشكل دائم.وكان هاشم سيد هاشم، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة، قد تنحى عن منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون أن يكون هناك من يتولى المنصب بصورة رسمية.ومنذ ذلك الحين تقوم وفاء الزعابي بمهمة رئيس تنفيذي مؤقت للمؤسسة، حتى تم الإعلان اليوم عن الرئيس التنفيذي الجديد.
https://arabic.sputniknews.com/20220115/البترول-الكويتية-تعلن-حصيلة-الخسائر-البشرية-في-حريق-مصفاة-الأحمدي-1056220225.html
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اقتصاد, أخبار الكويت اليوم
مؤسسة البترول الكويتية تعين رئيسا تنفيذيا جديدا
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية تعيين نواف سعود الناصر الصباح، رئيسا تنفيذيا جديدا لها، لأول مرة منذ تنحي الرئيس التنفيذي السابق قبل نحو 3 أشهر.
ذكرت ذلك مؤسسة البترول الكويتية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، في تدوينة قالت فيها إن المؤسسة وشركاتها
تهنئ الصباح على تولي المنصب الجديد.
يذكر أن صحيفة "الجريدة" الكويتية قالت، الشهر الماضي، إن شركة البترول الكويتية
تقترب من تعيين رئيس تنفيذي جديد لتولى المنصب بشكل دائم.
وكان هاشم سيد هاشم، الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة، قد تنحى عن منصبه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دون أن يكون هناك من يتولى المنصب
بصورة رسمية.
ومنذ ذلك الحين تقوم وفاء الزعابي بمهمة رئيس تنفيذي مؤقت للمؤسسة، حتى تم الإعلان اليوم عن الرئيس التنفيذي الجديد.