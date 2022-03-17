https://arabic.sputniknews.com/20220317/مجلس-الأمن-يقرر-إقامة-علاقة-رسمية-ومستدامة-مع-أفغانستان--1060042021.html
مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T22:04+0000
2022-03-17T22:04+0000
2022-03-17T22:04+0000
حركة طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3d26b399e8d603194ccf1ac5115bbd.jpg
وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين.وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".وأضافت "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-أمريكي-سفارة-أفغانستان-لدى-واشنطن-ستغلق-أبوابها-1059813695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058978848_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b62a70e37637c4caec17c95c4904ae65.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان
مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
تابعنا عبر
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان.
وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.
كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين.
وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".
وأضافت "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان
ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".
يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.
وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.