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مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان
قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T22:04+0000
2022-03-17T22:04+0000
حركة طالبان
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وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين.وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".وأضافت "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/مسؤول-أمريكي-سفارة-أفغانستان-لدى-واشنطن-ستغلق-أبوابها-1059813695.html
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حركة طالبان

مجلس الأمن يقرر إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان

22:04 GMT 17.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إقامة علاقة رسمية ومستدامة مع أفغانستان بقيادة حركة طالبان.
وحصل القرار على 14 صوتًا وامتنعت روسيا وحدها عن التصويت. ويفصّل القرار الذي لا يتضمّن كلمة "طالبان"، المهمة الجديدة للبعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان "مانوا" لمدة عام.
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كما يتضمن القرار عدة جوانب للتعاون على الصعيدين الإنساني والسياسي وفي مجال حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحافيين.
وقالت السفيرة النرويجية لدى الأمم المتحدة منى جول التي صاغت بلادها القرار، لوكالة فرانس برس إن "هذه المهمة الجديدة لمانوا أساسية ليس فقط للاستجابة للأزمة الإنسانية والاقتصادية فورًا، إنما أيضًا لتحقيق هدفنا الأساسي وهو إرساء السلام والاستقرار في أفغانستان".
وأضافت "يرسل المجلس رسالة واضحة مع هذه المهمة الجديدة: لدى مانوا دور حاسم تلعبه في الترويج للسلام والاستقرار في أفغانستان ولدعم الشعب الأفغاني في وقت يواجه تحديات وانعدام استقرار غير مسبوق".
يذكر أن المجتمع الدولي رفض الاعتراف بحكومة طالبان، التي لم تبسط سيطرتها الفعلية على البعثات الدبلوماسية التابعة للحكومة السابقة.
وكان السفير الأفغاني في بكين قد استقال في يناير/ كانون الثاني، بسبب عدم تلقيه أي تمويل من كابول لشهور.
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