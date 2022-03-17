https://arabic.sputniknews.com/20220317/مجلس-التعاون-الخليجي-يتبنى-مفاوضات-سلام-بين-الأطراف-اليمنية-1060033396.html
مجلس التعاون الخليجي يتبنى مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية
مجلس التعاون الخليجي يتبنى مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية
أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T16:23+0000
2022-03-17T16:23+0000
2022-03-17T16:34+0000
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وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز على 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.وأوضح أن المحادثات ستجري في الفترة بين 29 مارس/ آذار وحتى 7 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أنها ليست "مبادرة جديدة" من مجلس التعاون الخليجي وأن الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن
مجلس التعاون الخليجي يتبنى مفاوضات سلام بين الأطراف اليمنية
16:23 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 16:34 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن مجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس، استضافته مفاوضات "يمنية- يمنية" خلال الشهر الجاري لإحلال السلام داخل البلاد، التي مزقتها الحرب طيلة سنوات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال مؤتمر صحفي، إن المحادثات ستتركز على 6 محاور أساسية، بينها العسكري والسياسي، وتهدف في النهاية إلى فتح ممرات إنسانية وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن المحادثات ستجري في الفترة بين 29 مارس/ آذار وحتى 7 أبريل/ نيسان، مشيرا إلى أنها ليست "مبادرة جديدة" من مجلس التعاون الخليجي وأن الحل بأيدي اليمنيين أنفسهم.