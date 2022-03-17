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https://arabic.sputniknews.com/20220317/محمد-رمضان-يخرج-عن-صمته-ويكشف-حقيقة-امتلاكه-طائرة-خاصة-فيديو-1060014908.html
محمد رمضان يخرج عن صمته ويكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة... فيديو
محمد رمضان يخرج عن صمته ويكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة... فيديو
خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، وكشف حقيقة امتلاكه لطائرة خاصة. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T10:25+0000
2022-03-17T10:25+0000
محمد رمضان
أخبار الفنانين في مصر
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ونفى رمضان، في مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "إنستغرام"، امتلاكه لطائرة خاصة، مشيرا إلى أن "الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها".أما عن انتمائه الرياضي، أكد محمد رمضان، أنه "لا يشجع الأهلي أو الزمالك بل هو مصري يشجع كلا الفريقين"، مضيفا " لكن الضريبة بقى لازم تدفعها إن جمهوري هو الأهلي والزمالك".يذكر أن محكمة النقض المصرية، كانت قد رفضت الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في شهر أبريل/ نيسان2021، بتعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن.
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محمد رمضان, أخبار الفنانين في مصر

محمد رمضان يخرج عن صمته ويكشف حقيقة امتلاكه طائرة خاصة... فيديو

10:25 GMT 17.03.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBOالفنان المصري، محمد رمضان
الفنان المصري، محمد رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / AMMAR ABD RABBO
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خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، وكشف حقيقة امتلاكه لطائرة خاصة.
ونفى رمضان، في مقطع فيديو نشره الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي عبر تطبيق "إنستغرام"، امتلاكه لطائرة خاصة، مشيرا إلى أن "الأماكن التي يقيم فيها حفلاته الغنائية توفر له الطائرات الخاصة التي يظهر على متنها ويشارك جمهوره لحظات منها".
وقال: "أنا لا أمتلك ولا أقود طائرة خاصة، بل ترسل لي البلدان التي أحيي فيها حفلات غنائية طائرة خاصة كي تقلني من مصر وأعود فيها".
أما عن انتمائه الرياضي، أكد محمد رمضان، أنه "لا يشجع الأهلي أو الزمالك بل هو مصري يشجع كلا الفريقين"، مضيفا " لكن الضريبة بقى لازم تدفعها إن جمهوري هو الأهلي والزمالك".
يذكر أن محكمة النقض المصرية، كانت قد رفضت الطعن المقدم من الفنان محمد رمضان على قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بإلزامه بسداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في شهر أبريل/ نيسان2021، بتعويض الطيار عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن.
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