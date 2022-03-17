https://arabic.sputniknews.com/20220317/مدرب-تشيلسي-نحن-منافسون-وسنظل-بغض-النظر-عما-يحدث-1060028138.html

مدرب تشيلسي: نحن منافسون وسنظل بغض النظر عما يحدث

مدرب تشيلسي: نحن منافسون وسنظل بغض النظر عما يحدث

علّق توماس توخيل، مدرب تشيلسي، اليوم الخميس،على وصول فريقه دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز 2-1على مضيفه ليل، مساء أمس، ليكمل انتصاره... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T16:50+0000

2022-03-17T16:50+0000

2022-03-17T16:50+0000

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وقال توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي، الذي يعمل برخصة استثنائية من الحكومة البريطانية بعد عقوبات ضد مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، إنه "من الصعب التفوق على فريقه"، بحسب موقع "يوروسبورت".وأضاف "نحن منافسون ومن اليوم الأول علمت بالروح التنافسية في النادي، وأعتقد أن هذا ما يطلبه تشيلسي بوضوح من جميع العاملين واللاعبين. لذا قم بعملك وقدم كل ما لديك. الجميع يلعبون دورا مهما في الوقت الحالي ويقفون بجانب الفريق و80 عاملا في كوبهام. نحن منافسون وسنظل بغض النظر عما يحدث".وتابع أن "هناك دائما خيط رفيع بين سبب صعوبة الأمور والأعذار. نحن نتحمل المسؤولية ونتحمل ذلك. بمجرد أن تعمل في تشيلسي، هذا ما تفعله. وبمجرد أن تعمل في تشيلسي، فإنك تعمل بأقصى طاقتك وهذا ما تفعله يوميا".وأكد توخيل قائلا "أريد أن نكون الفريق الذي لا يريد أحد مواجهته. هذا هو الدور الذي نريد أن نرى أنفسنا فيه في دور الثمانية".وانتصر الفريق الإنجليزي، الذي لعب في خضم العقوبات الموقعة على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بفضل هدفي كريستيان بوليسيك وسيزار أزبليكويتا.وهيمن ليل بطل فرنسا على اللعب لفترات طويلة وافتتح التسجيل عن طريق بوراك يلماظ من ركلة جزاء في الشوط الأول، لكنه افتقد الدقة أمام المرمى ودفع ثمنا غاليا لافتقاره إلى التركيز.

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نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم