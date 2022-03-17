https://arabic.sputniknews.com/20220317/مدير-مركز-الدراسات-العربية-الأوراسية-العقوبات-الغربية-قد-تكون-فرصة-لزيادة-الإنتاج-الروسي-1060022065.html

مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العقوبات الغربية قد تكون فرصة لزيادة الإنتاج الروسي

مدير مركز الدراسات العربية الأوراسية: العقوبات الغربية قد تكون فرصة لزيادة الإنتاج الروسي

أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع عمرو عبد الحميد، مدير المركز الدراسات العربية الأوراسية، تحدث خلاله عن عدد من القضايا التي تربط العالم العربي بما يحدث على ساحة... 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T12:52+0000

2022-03-17T12:52+0000

2022-03-17T13:23+0000

حوارات

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وإلى نص الحوار...النزاع بين روسيا وأوكرانيا أثر كثيرًا على الدول المجاورة وعلى شمال أفريقيا، بما فيها مصر وخاصة السياحة والقمح، ما هي الإجراءات التي تتخذها القاهرة لتفادي أضرار من هذه الأزمة؟الحكومة المصرية تعتبر القمح سلعة استراتيجية عالية الأهمية، كما هو معروف لديكم مصر أكبر مستورد في العالم للقمح، والمصريين يطلقون على الخبر كلمة "عيش" أي حياة بالروسية "Жизнь"، ولذا لدينا مخزون احتياطي بشكل دائم تحافظ عليه الحكومة لحالات الطوارئ، وكذلك قدمت امتيازات جديدة بالأسعار للمزارعين المصريين لشراء القمح منهم بشكل مباشر، كما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية المشتري الرسمي للحبوب في مصر، إن شحنة مُتعاقد عليها من القمح الروسي حجمها 63 ألف طن ستصل إلى موانئ البلاد خلال أيام، وكذلك شحنة خرجت بالفعل من أوكرانيا، وتم التعاقد على شحنات من فرنسا ورومانيا، وغالبًا ستعزز هذه الأزمة من حجم الواردات المصرية من القمح الروسي.كيف توثر العملية الروسية على النظام العالمي الحالي؟ كيف تغير الخارطة؟ هل يكون العالم غير ما كان قبل بدء هذه العملية؟ج: يصعب التكهن بشكل النظام العالمي والتغيير الذي سيطرأ عليه من جراء هذه العملية، الأكيد أن هناك تغير ما قد حدث، ولا أعتقد أن هناك شك لدى أي طرف حول هذا الأمر، ولكن ما هو شكل هذا التغير فهو أمر غير قابل للتوقع، لكن يمكننا القول أن عملية المخاض الصعبة لخلق نظام عالمي جديد مختلف عن النظام الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية، وهيمنت عليه قوى واحدة بعد الحرب الباردة، قد بدأت. وروسيا اليوم تريد التأكيد على ضرورة العودة من جديد للتنسيق والاحترام المتبادل بين القوى الكبرى حول مصالحها الأمنية، ومجالات نفوذها، وكما أكد وزير الخارجية سيرغي فيكتوروفيتش، لابد ألا تكون مصالح طرف على حساب الآخرين، وكذلك أمنه، وهو أمر لا يمكن لروسيا أن تقبل به بعد اليوم، وكذلك توسع حلف الناتو.أين الدول العربية من هذه الأزمة؟ هل هناك موقف عربي عام؟ هل من الممكن أن تؤثر هذه الأزمة على العالم العربي سياسيا؟ يعني أقصد هل ممكن لبعض الدول العربية التي كانت دائما تنظر إلى المعسكر الغربي ربط مصالحها مع المعسكر الشرقي (الروسي-الصيني)؟ج: من المهم التأكيد على نقطة أعتقد أنها غائبة عن الكثير من الأصدقاء الروس خصوصًا داخل مجتمع التحليل السياسي؛ لا يوجد في العالم العربي دولة واحدة بما في ذلك بلدان الخليج العربية عقدت علاقة تحالف أو تقارب مع الولايات المتحدة، لأن هناك ايمان ما بقيم أمريكية أو بالنموذج الأمريكي، يمكن أن ترى بلدان الخليج مثلا، وهي الأقرب بحكم التاريخ في علاقاتها بأمريكا، هل تتبنى هذه الدول أي نموذج أمريكي في النظام السياسي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي.نعم أخذوا من الولايات المتحدة، كل ما هو مفيد في التكنولوجيا والتقنية والأنظمة الإدارية وخلافه، لكن هذه الدول ظلت محتفظة بقيمها وعاداتها وتقاليدها، ونظمها التي ترسخت عبر قيمها الخاصة، وتحالفها مع أمريكا كان نابعًا من مصلحتها الخاصة عندما كانت روسيا السوفيتية تدعم الأنظمة الثورية التي كانت تصرح برغبتها في تغيير كل النظم بالمنطقة وفق نظريات أيديولوجية، ولذلك من المهم التأكيد على هذه النقطة، علاقة التحالف مع أمريكا كانت لصالح البلدان العربية، وهي ليست علاقة أبدية، هذه الدول لو وجدت مصلحتها مع روسيا أو الصين، فهي حتما ستنحاز لمصالح شعوبها.هناك عقوبات على روسيا الاقتصادية ومالية، انسحب من روسيا عديد من الشركات الغربية، هل يعطي هذا فرصا لزيادة التجارة بين روسيا والدول الغربية؟ هل حان الوقت لموسكو والقاهرة لتنقل في التسويات المشتركة إلى العملات الوطنية الجنيه والروبل؟ج: دعني أتحدث معك بصراحة وبعيدًا عن المجاملات، أنت تعلم مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها وموادها الخام من الخارج، وعملة التداول الدولي في العالم أجمع الدولار، والسياحة أحد أهم موارد هذه العملة للاقتصاد المصري، ولا يمكنها في الوقت الحالي الاستغناء عنه، على سبيل المثال روسيا لديها احتياطي نقدي أكثر من (600) مليار، وأعتقد 80% منه بالدولار الأمريكي، وقد سمعنا جميعًا تصريح وزير المالية أنطون غيرمانوفيتش، حول تجميد أكثر من نصف هذا الاحتياطي النقدي المودع في بنوك الغرب.لا يمكن أن تتحول العملات المحلية لعملة تداول بين الدول دون وجود تكتل قوي يصدر منه عملة خاصة بالتصدير، خذ على سبيل المثال تجربة الاتحاد السوفيتي، كان لدينا ما يسمى "روبل التصدير"، وكانت تتم من خلاله كافة المعاملات الخارجية، مصر وبلدان العالم العربي وأفريقيا وأعتقد أمريكا اللاتينية، والكثير من بلدان آسيا، تدرك خطورة الاعتماد حصرا على الدولار، وذلك بعدما تم تحويله لأداة سياسية بدلاً من أن يكون أداة للتبادل التجاري، ولكن السؤال ما هو البديل؟روسيا لديها نفس المشكلة المصرية وإن بشكل أقل فهي تستورد الكثير جدًا من احتياجاتها ولذلك تحتاج الدولار، ولذا في الختام أحب أو أؤكد أن هذه الأزمة والعقوبات الغربية قد تكون فرصة لزيادة الإنتاج الصناعي الروسي، وبدء مشروع جاد نحو نشر الثقافة والقوة الناعمة الروسية، والتواصل والتعاون مع مراكز الفكر والأبحاث وتشكيل اقتصاد روسي قوي، وعندها يمكن الحديث عن تبادل بالعملات المحلية أو ربما عملة جديدة خاصة بالتصدير يتم إطلاقها من خلال تكتل لعدة دول.

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