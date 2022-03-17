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https://arabic.sputniknews.com/20220317/مسؤول-روسي-يرد-على-تصريحات-بايدن-ينبغي-تذكيره-بماضيه-الدموي-1060002703.html
مسؤول روسي يرد على تصريحات بايدن: ينبغي تذكيره بماضيه الدموي
مسؤول روسي يرد على تصريحات بايدن: ينبغي تذكيره بماضيه الدموي
رد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:00+0000
2022-03-17T06:00+0000
روسيا
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ونشر روغوزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" ردا قال فيه: "ربما ينبغي تذكير بايدن بمن هو مجرم الحرب؟".وأرفق روغوزين رده بمقطع فيديو أظهر فيه مقتطفات من حرب يوغوسلافيا وقصف مدينة بلغراد الصربية في عام 1999، حيث أرسلت الولايات المتحدة طياريها إلى تلك المنطقة لتدمير البنية التحتية في صربيا.واختتم روغوزين قائلاً: "على حافة قبره، يجب أن يتذكر هذا الرجل العجوز الدموي فظائعه، آلاف المدنيين الذين قتلهم".ووصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
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مسؤول روسي يرد على تصريحات بايدن: ينبغي تذكيره بماضيه الدموي

06:00 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Sergey Mamontovإنزال الغواصة النووية الحديثة "قازان" من الجيل الرابع إلى الماء من مصنع "سيفماش"
إنزال الغواصة النووية الحديثة قازان من الجيل الرابع إلى الماء من مصنع سيفماش - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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رد مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، ديمتري روغوزين، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونشر روغوزين على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام" ردا قال فيه: "ربما ينبغي تذكير بايدن بمن هو مجرم الحرب؟".
وأرفق روغوزين رده بمقطع فيديو أظهر فيه مقتطفات من حرب يوغوسلافيا وقصف مدينة بلغراد الصربية في عام 1999، حيث أرسلت الولايات المتحدة طياريها إلى تلك المنطقة لتدمير البنية التحتية في صربيا.
واختتم روغوزين قائلاً: "على حافة قبره، يجب أن يتذكر هذا الرجل العجوز الدموي فظائعه، آلاف المدنيين الذين قتلهم".
ووصف الكرملين تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".
وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".
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