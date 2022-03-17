https://arabic.sputniknews.com/20220317/مسؤول-سعودي-سابق-يكشف-رد-المملكة-على-طلب-بريطانيا-وفرنسا-وأمريكا-زيادة-إنتاج-النفط-1060038842.html
مسؤول سعودي سابق يكشف رد المملكة على طلب بريطانيا وفرنسا وأمريكا زيادة إنتاج النفط
مسؤول سعودي سابق يكشف رد المملكة على طلب بريطانيا وفرنسا وأمريكا زيادة إنتاج النفط
قال الدكتور محمد سرور الصبان كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، إن المساعي الأوروبية لزيادة إنتاج النفط من قبل الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة مثل... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T20:01+0000
2022-03-17T20:01+0000
2022-03-17T20:02+0000
السعودية
روسيا
أسعار النفط اليوم
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وأضاف الصبان في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة هما عضوان في "أوبك+" يلتزمان بقرارات التحالف، ما يعني أن المطالب الفردية من أي جهة لا يمكن قبولها، لأن ذلك يعني خرق الاتفاق والالتزام، وأن البلدين لم يخرقا أي اتفاق أو التزام.وأوضح أن إجابة المملكة كانت عبر حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ : "أننا عضو في تحالف أوبك+، والتحالف يعمل على إحداث توازن في الأسواق".وتابع الصبان "ما تدعيه وكالة الطاقة الدولية بالحديث عن نقص قادم في الصادرات الروسية بنحو 3 مليون برميل يوميا هو استباق غير علمي للأحداث، وليس من المؤكد أن يتم ذلك".وأشار إلى وجود نقص طفيف في الصادرات الروسية لكنه لن يصل إلى الرقم الذي تدعيه وكالة الطاقة.وأكد الصبان أن المملكة العربية السعودية كانت صريحة مع جونسون، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع خلال الاتصال بين الرئيس الأمريكي والملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أبلغه خادم الحرمين الشريفين أن المملكة حريصة على تحقيق التوازن من خلال تعاونها في تحالف" أوبك +".وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الأربعاء، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.جاء ذلك وفق ما أفاد به وقال متحدث باسم جونسون، في بيان بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأربعاء، إلى كل من الإمارات والسعودية.وقال المتحدث على ما نقلت وكالة "رويترز": "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".وأضاف المتحدث: "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".
https://arabic.sputniknews.com/20220317/محمد-بن-سلمان-يشدد-على-أهمية-الحفاظ-على-اتفاق-أوبك-1060038458.html
https://arabic.sputniknews.com/20220316/الطاقة-الدولية-تتوقع-توقف-روسيا-عن-إنتاج-3-ملايين-برميل-يوميا-من-النفط-في-أبريل-1059966672.html
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السعودية, روسيا, أسعار النفط اليوم
مسؤول سعودي سابق يكشف رد المملكة على طلب بريطانيا وفرنسا وأمريكا زيادة إنتاج النفط
20:01 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 20:02 GMT 17.03.2022) تابعنا عبر
قال الدكتور محمد سرور الصبان كبير مستشاري وزير البترول السعودي سابقا، إن المساعي الأوروبية لزيادة إنتاج النفط من قبل الدول التي تمتلك طاقة إنتاجية فائضة مثل السعودية والإمارات ووجهت بتحفظ شديد.
وأضاف الصبان في حديثه لـ"سبوتنيك
"، أن المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة هما عضوان في "أوبك+" يلتزمان بقرارات التحالف، ما يعني أن المطالب الفردية من أي جهة لا يمكن قبولها، لأن ذلك يعني خرق الاتفاق والالتزام، وأن البلدين لم يخرقا أي اتفاق أو التزام.
وأوضح أن إجابة المملكة كانت عبر حديث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
بـ : "أننا عضو في تحالف أوبك+، والتحالف يعمل على إحداث توازن في الأسواق".
وتابع الصبان "ما تدعيه وكالة الطاقة الدولية بالحديث عن نقص قادم في الصادرات الروسية بنحو 3 مليون برميل يوميا
هو استباق غير علمي للأحداث، وليس من المؤكد أن يتم ذلك".
وأشار إلى وجود نقص طفيف في الصادرات الروسية لكنه لن يصل إلى الرقم الذي تدعيه وكالة الطاقة.
وأكد الصبان أن المملكة العربية السعودية
كانت صريحة مع جونسون، وهو الأمر نفسه الذي حدث مع خلال الاتصال بين الرئيس الأمريكي والملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أبلغه خادم الحرمين الشريفين أن المملكة حريصة على تحقيق التوازن من خلال تعاونها في تحالف" أوبك +".
وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، أمس الأربعاء، إنه اتفق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على التعاون لضمان استقرار أسواق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك وفق ما أفاد به وقال متحدث باسم جونسون، في بيان بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء البريطاني، أمس الأربعاء، إلى كل من الإمارات والسعودية.
وقال المتحدث على ما نقلت وكالة "رويترز": "اتفق رئيس الوزراء وولي العهد على التعاون للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة ومواصلة الانتقال إلى التكنولوجيا المتجددة والنظيفة".
وأضاف المتحدث: "أشاد رئيس الوزراء بالتقدم في مبادرة رؤية السعودية 2030
، بما في ذلك ما يتعلق بتمكين المرأة وعملها، لكنه أثار بواعث قلق المملكة المتحدة بشأن مشكلات مستمرة تتعلق بحقوق الإنسان".