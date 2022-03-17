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https://arabic.sputniknews.com/20220317/مسؤول-طالبان-تفتح-المدارس-الثانوية-أمام-الفتيات-الأسبوع-القادم-1060036553.html
مسؤول: طالبان تفتح المدارس الثانوية أمام الفتيات الأسبوع القادم
مسؤول: طالبان تفتح المدارس الثانوية أمام الفتيات الأسبوع القادم
أعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأفغانستان، اليوم الخميس، أن حركة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عند فتح المدارس الثانوية الأسبوع... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T18:32+0000
2022-03-17T18:32+0000
حركة طالبان
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ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة عزيز ريان أن جميع المدارس في أنحاء البلاد سوف تفتح أبوابها لكل الفتيان والفتيات.أضاف المسؤول في حكومة حركة طالبان أن "هناك بعض الشروط بالنسبة للفتيات"، موضحا أنه سيتم تعليم الطالبات الإناث بشكل منفصل عن الطلاب الذكور، على أيدي معلمات.وأوضح أنه في بعض المناطق الريفية التي تعاني من نقص المعلمات، سيتم السماح للمدرسين الأكبر سنا بتعليم الفتيات.يأتي ذلك بعد شهور من الغموض حول إذا ما إذا كانت حركة طالبان ستسمح للفتيات والنساء بالدراسة.
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حركة طالبان

مسؤول: طالبان تفتح المدارس الثانوية أمام الفتيات الأسبوع القادم

18:32 GMT 17.03.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilicمدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي يزور صالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أعلن مسؤول في وزارة التربية والتعليم بأفغانستان، اليوم الخميس، أن حركة طالبان ستسمح للفتيات بالعودة إلى الفصول الدراسية عند فتح المدارس الثانوية الأسبوع القادم.
ونقلت "رويترز" عن المتحدث باسم الوزارة عزيز ريان أن جميع المدارس في أنحاء البلاد سوف تفتح أبوابها لكل الفتيان والفتيات.
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أضاف المسؤول في حكومة حركة طالبان أن "هناك بعض الشروط بالنسبة للفتيات"، موضحا أنه سيتم تعليم الطالبات الإناث بشكل منفصل عن الطلاب الذكور، على أيدي معلمات.
وأوضح أنه في بعض المناطق الريفية التي تعاني من نقص المعلمات، سيتم السماح للمدرسين الأكبر سنا بتعليم الفتيات.
يأتي ذلك بعد شهور من الغموض حول إذا ما إذا كانت حركة طالبان ستسمح للفتيات والنساء بالدراسة.
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