https://arabic.sputniknews.com/20220317/مسؤول-مصري-لن-يسمح-بسفر-أي-معتمر-قبل-حصوله-على-باركود-1060039107.html
مسؤول مصري: لن يسمح بسفر أي معتمر قبل حصوله على "باركود"
مسؤول مصري: لن يسمح بسفر أي معتمر قبل حصوله على "باركود"
أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة المصرية أنه لن يتم السماح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من منافذ البلاد دون أن يحصل على "باركود" البوابة الإلكترونية... 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T19:51+0000
2022-03-17T19:51+0000
2022-03-17T19:51+0000
العمرة
أخبار مصر الآن
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وقال المسؤول المصري إنه "لن يُسمح للمواطنين بالحصول مباشرة على تأشيرة العمرة من الوكلاء السعوديين والسفر بها من مصر"، بحسب صحيفة "الوطن".وذكر أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قصر تنفيذ كافة برامج العمرة داخل البوابة وباستخدام باركود خاص لكل معتمر.وبين المسؤول بوزارة السياحة أن رحلات العمرة ستنظم بواسطة شركات السياحة المصرية.وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارتي السياحة والطيران المدني والمطارات المصرية، لمنع أي مسافر حاصل على تأشيرة عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من السفر عبر المنافذ.وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الرسوم التي يجري تحصيلها عبر البوابة، بالإضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220312/السعودية-تكشف-الحد-الأدنى-لأعمارالأطفال-للحصول-على-تصاريح-العمرة-والصلاة-في-الروضة-الشريفة-فيديو-1059793855.html
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العمرة, أخبار مصر الآن
مسؤول مصري: لن يسمح بسفر أي معتمر قبل حصوله على "باركود"
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أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة المصرية أنه لن يتم السماح لأي مواطن حاصل على تأشيرة عمرة بالخروج من منافذ البلاد دون أن يحصل على "باركود" البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.
وقال المسؤول المصري إنه "لن يُسمح للمواطنين بالحصول مباشرة على تأشيرة العمرة من الوكلاء السعوديين والسفر بها من مصر"، بحسب صحيفة "الوطن"
.
وذكر أن قانون إنشاء البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة قصر تنفيذ كافة برامج العمرة داخل البوابة وباستخدام باركود خاص لكل معتمر.
وبين المسؤول بوزارة السياحة أن رحلات العمرة ستنظم بواسطة شركات السياحة المصرية.
وأوضح أن هناك تنسيقا بين وزارتي السياحة والطيران المدني والمطارات المصرية، لمنع أي مسافر حاصل على تأشيرة عمرة خارج البوابة المصرية للعمرة من السفر عبر المنافذ.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وحقوق الدولة في الرسوم التي يجري تحصيلها عبر البوابة، بالإضافة إلى حقوق شركات السياحة باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة.