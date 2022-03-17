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مشاهد مروعة ترصد لحظة وقوع زلزال اليابان... فيديو
مشاهد مروعة ترصد لحظة وقوع زلزال اليابان... فيديو
رصد مقطع فيديو لحظات وقوع زلزال اليابان من داخل أحد المباني السكنية، التي كانت جدرانها تهتز في عدة اتجاهات أثناء الهزة الأرضية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T06:33+0000
2022-03-17T06:51+0000
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ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع الفيديو، الذي يرصد لحظة وقوع الزلزال، الذي ضرب اليابان، أمس الأربعاء.وقالت: "هكذا كان زلزال أمس في محافظة فوكوشيما"، مشيرة إلى أنه قوته بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر".وأوضحت: "تسبب الزلزال في هز مباني في مناطق بعيدة مثل العاصمة طوكيو".وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 3 ملايين شخص في مناطق مختلفة.ووقع الزلزال في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، بينما حذرت السلطات اليابانية من إمكانية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض، وأن سكان المناطق الواقعة في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.
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مشاهد مروعة ترصد لحظة وقوع زلزال اليابان... فيديو

06:33 GMT 17.03.2022 (تم التحديث: 06:51 GMT 17.03.2022)
© REUTERS / Kyodo زلزال في اليابان
زلزال في اليابان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© REUTERS / Kyodo
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رصد مقطع فيديو لحظات وقوع زلزال اليابان من داخل أحد المباني السكنية، التي كانت جدرانها تهتز في عدة اتجاهات أثناء الهزة الأرضية.
ونشرت صفحة "اليابان بالعربي" على "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع الفيديو، الذي يرصد لحظة وقوع الزلزال، الذي ضرب اليابان، أمس الأربعاء.
وقالت: "هكذا كان زلزال أمس في محافظة فوكوشيما"، مشيرة إلى أنه قوته بلغت 7.3 درجات على مقياس ريختر".
وأوضحت: "تسبب الزلزال في هز مباني في مناطق بعيدة مثل العاصمة طوكيو".
وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن نحو 3 ملايين شخص في مناطق مختلفة.
ووقع الزلزال في شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، بينما حذرت السلطات اليابانية من إمكانية حدوث تسونامي، مشيرة إلى أن مركز الزلزال يقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض، وأن سكان المناطق الواقعة في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.
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