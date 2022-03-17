https://arabic.sputniknews.com/20220317/مفاجأة-صادمة-بعد-16-شهرا-من-جريمة-مروعة-وغامضة-من-القاتل-1060039849.html

مفاجأة صادمة بعد 16 شهرا من جريمة مروعة وغامضة... من القاتل؟

مفاجأة صادمة بعد 16 شهرا من جريمة مروعة وغامضة... من القاتل؟

ظل العثور على جثة معلّمة غارقة في دمائها لغزا حيّر السلطات على مدار شهور، حتى أفشى القاتلُ بالسر لأحد أصدقائه. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T20:06+0000

2022-03-17T20:06+0000

2022-03-17T20:06+0000

مجتمع

منوعات

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كان قد مرَّ 16 شهرا على طعن المعلمة ماريا فيرليندن في منزلها بالقرب من مدينة أنتويرب في بلجيكا عام 2020، دون أن تصل تحقيقات الشرطة المتكررة إلى شيءٍ يُذكر.وبقيت الجريمة غامضة حتى ضاق صدر القاتل بالسر فقرر أن يبوح به إلى أحد أصدقائه بعد مرور 16 شهرا من الجريمة.القاتل هو مواطن يبلغ من العمر 37 عاما، اسمه غونتر أوينتس، وقد كان في صغره أحد تلامذة المعلمة التي قتلها، عندما كان في المدرسة الابتدائية في وائل التسعينيات.كانت معلمته في صغره إذًا فلماذا قتلها؟ذهب القاتل إلى منزل معلمته السابقة، التي ربما لم تتذكر ملامحه، وطعنها حتى الموت، ثم لاذ بالفرار دون أن يترك أثرا وراءه.وظلت الشرطة تبحث وتحقق لكنها لم تصل إلى شيء.لكن الصديق الذي استمع إلى السر سارع بإبلاغ الشرطة التي اعتقلت القاتل الذي أدلى بتصريح مفصل حول تفاصيل الجريمة أمام النيابة.وأكد أمام النيابة أنه لم يستطع نسيان تعليقات المعلمة التي اعتبرها مسيئة بحقه عندما كان طفلا.وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أن القاتل كان مسيحيا متدينا وعُرف عنه مساعدة المشردين.

https://arabic.sputniknews.com/20170127/مصر-مقتل-معلم-سعودي-1021931181.html

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