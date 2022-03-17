https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-روسيا-لن-تترك-جرائم-القوميين-في-أوكرانيا-دون-عقاب-وكييف-تجند-الأجانب-1060011710.html

موسكو: روسيا لن تترك جرائم القوميين في أوكرانيا دون عقاب وكييف تجند الأجانب

موسكو: روسيا لن تترك جرائم القوميين في أوكرانيا دون عقاب وكييف تجند الأجانب

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن السفارات والقنصليات والمكاتب التابعة لأوكرانيا تقوم بتجنيد مواطنين أجانب في فيلق الرئيس زيلينسكي. 17.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-17T09:15+0000

2022-03-17T09:15+0000

2022-03-17T09:15+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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جاءت تصريحات زاخاروفا خلال مقابلة خاصة على منصة "يوتيوب" ضمن برنامج "سلفيوف لايف"، قالت خلالها: "لفتنا الانتباه إلى التجنيد من قبل البعثات الدبلوماسية الأجنبية، أي السفارات والقنصليات والمكاتب التمثيلية لأوكرانية للمواطنين الأجانب في" فيلق زيلينسكي التطوعي". وأشارت زاخاروفا إلى أن "العديد من جنود المتطوعين يتم جذبهم إلى أوكرانيا بشكل رئيسي من خلال بولندا".وبشأن الضربة العسكرية التي وجهت للمرتزقة المسلحين في مدينة لفوف قالت زاخاروفا: "إن الضربة التي استهدفتها القوات المسلحة الروسية على قاعدة تدريب للمرتزقة بالقرب من لفوف أعادت هؤلاء إلى رشدهم آمل أن يبقى هذا العلاج الوقائي منبهاً لكل من يرغب في القدوم إلى أوكرانيا".وأكدت زاخاروفا أن روسيا لن تترك جرائم القوميين في أوكرانيا دون عقاب، قائلة: "بغض النظر عن عدد مقاطع الفيديو التي يتم نشرها فإن الحقيقة ستظل تنتشر وسنبذل قصارى جهدنا حتى لا تمر الجرائم ضد الإنسانية دون عقاب".وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، لحماية الناس في منطقة دونباس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل توفير الأمن لهم يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي تستخدمها قوات نظام الحكم.

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روسيا