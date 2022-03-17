https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-ماريوبول-تخفي-الأدلة-على-جرائم-المتطرفين-الأوكرانيين-1060042687.html
موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين
موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T23:43+0000
2022-03-17T23:43+0000
2022-03-17T23:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "النازيون الأوكرانيين لم يسامحوهم. فقد أغرقوا المدينة بالدماء وحولوها إلى مقر للكتائب النازية، وأولها "أزوف" و"برافي سيكتور" [المحظورين في روسيا]".ورفض نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.وقال نيبينزيا: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم.وجاء في بيان الوزارة: وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "النازيون الأوكرانيين لم يسامحوهم. فقد أغرقوا المدينة بالدماء وحولوها إلى مقر للكتائب النازية، وأولها "أزوف" و"برافي سيكتور" [المحظورين في روسيا]".
ورفض نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.
وقال نيبينزيا: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص
من ماريوبول خلال نهار اليوم.
"على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.
وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.