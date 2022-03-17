عربي
Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/موسكو-ماريوبول-تخفي-الأدلة-على-جرائم-المتطرفين-الأوكرانيين-1060042687.html
موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين
موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T23:43+0000
2022-03-17T23:43+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_0:118:3221:1930_1920x0_80_0_0_8934452e7b0bfc886e10c52f73205746.jpg
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "النازيون الأوكرانيين لم يسامحوهم. فقد أغرقوا المدينة بالدماء وحولوها إلى مقر للكتائب النازية، وأولها "أزوف" و"برافي سيكتور" [المحظورين في روسيا]".ورفض نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.وقال نيبينزيا: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم.وجاء في بيان الوزارة: وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220317/روسيا-تلغي-تصويت-مجلس-الأمن-الدولي-على-قرارها-الإنساني-بشأن-أوكرانيا--1060040507.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059658640_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_6f3de2fa838a3482ad02787152ac2518.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

موسكو: ماريوبول تخفي الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين

23:43 GMT 17.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022
ممر إنساني في ماريوبول، أوكرانيا 6 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن ماريوبول تخفي الكثير من الأدلة على جرائم المتطرفين الأوكرانيين.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "النازيون الأوكرانيين لم يسامحوهم. فقد أغرقوا المدينة بالدماء وحولوها إلى مقر للكتائب النازية، وأولها "أزوف" و"برافي سيكتور" [المحظورين في روسيا]".
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول المختبرات الأمريكية في أوكرانيا
20:56 GMT
ورفض نيبينزيا، الاتهامات الغربية لروسيا بقصف مستشفى الولادة ومسرح في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وقال نيبينزيا: "لقد سمعنا اليوم اتهامات عديدة، وهي الاتهامات بقصف مستشفى الولادة في ماريوبول، وقصف مسرح ماريوبول، وأن روسيا لا تسمح للنازحين بالمغادرة وأن روسيا قصفت مسجد السلطان سليمان في ماريوبول... جميع هذه الأخبار الزائفة تم دحضها مراراً".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم.
وجاء في بيان الوزارة:
"على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.
وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС РФ перед выполнением боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثاني والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала