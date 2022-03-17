https://arabic.sputniknews.com/20220317/ميتا-تحظر-حساب-كاني-ويست-على-إنستغرام-1060019293.html
"ميتا" تحظر حساب كاني ويست على "إنستغرام"
"ميتا" تحظر حساب كاني ويست على "إنستغرام"
قررت منصة "ميتا" حظر حساب مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، على موقع "إنستغرام". 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T12:02+0000
2022-03-17T12:02+0000
2022-03-17T12:02+0000
إنستغرام
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وأكد المتحدث باسم "ميتا"، أن المنصة قررت حجب حساب ويست لمدة 24 ساعة، بسبب هجومه على المذيع تريفور نوح.وقال المتحدث، إن "ميتا" قررت تعليق حساب كاني ويست بعدما توجه بألفاظ عنصرية لمذيع برنامج "ديلي شو" تريفور نوح.وأضاف المتحدث أن ويست "انتهك سياسات المنصة التي تتعلق بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة. وبالتالي هو محظور من النشر على صفحته على إنستغرام لمدة 24 ساعة وستتخذ الشركة إجراءات أخرى إذ لزم الأمر".وكان كاني ويست أساء إلى تريفور نوح، بعدما تحدث الأخير خلال برنامجه عن كيفية معاملة مغني الراب لزوجته السابقة كيم كارداشيان وصديقها بيت دافيدسون.وقال تريفور: "ربما لن تشعروا بالأسف على كيم لأنها ثرية ومشهورة، ولكن ما تمر به مخيف ويسلط الضوء على العديد من النساء اللواتي يتخذن قرار الرحيل عن أزواجهن".
https://arabic.sputniknews.com/20211031/يصغرها-14-عاما-هل-هذا-هو-صديق-كيم-كاردشيان-الجديد؟-صورة-1050586150.html
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إنستغرام
"ميتا" تحظر حساب كاني ويست على "إنستغرام"
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قررت منصة "ميتا" حظر حساب مغني الراب الأمريكي، كاني ويست، الزوج السابق لنجمة تليفزيون الواقع، كيم كاردشيان، على موقع "إنستغرام".
وأكد المتحدث باسم "ميتا"، أن المنصة قررت حجب حساب ويست لمدة 24 ساعة، بسبب هجومه على المذيع تريفور نوح.
31 أكتوبر 2021, 16:09 GMT
وقال المتحدث، إن "ميتا" قررت تعليق حساب كاني ويست بعدما توجه بألفاظ عنصرية لمذيع برنامج "ديلي شو" تريفور نوح.
وأضاف المتحدث أن ويست "انتهك سياسات المنصة التي تتعلق بخطاب الكراهية والتنمر والمضايقة. وبالتالي هو محظور من النشر على صفحته على إنستغرام لمدة 24 ساعة وستتخذ الشركة إجراءات أخرى إذ لزم الأمر".
وكان كاني ويست أساء إلى تريفور نوح، بعدما تحدث الأخير خلال برنامجه عن كيفية معاملة مغني الراب لزوجته السابقة كيم كارداشيان
وصديقها بيت دافيدسون.
وقال تريفور: "ربما لن تشعروا بالأسف على كيم لأنها ثرية ومشهورة، ولكن ما تمر به مخيف ويسلط الضوء على العديد من النساء اللواتي يتخذن قرار الرحيل عن أزواجهن".