https://arabic.sputniknews.com/20220317/ميدفيديف-الكراهية-الأمريكية-لروسيا-لم-تنته-مطلقا-بل-زادت-1060008710.html
ميدفيديف: الكراهية الأمريكية لروسيا لم تنته مطلقا بل زادت
ميدفيديف: الكراهية الأمريكية لروسيا لم تنته مطلقا بل زادت
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن الكراهية الأمريكية لروسيا لم تنخفض بل زادت أكثر منذ فترة طويلة وكانت بالمجمل متخفية. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T08:22+0000
2022-03-17T08:22+0000
2022-03-17T08:22+0000
روسيا
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ونشر ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" تصريحات قال خلالها: إن الكراهية والغضب من روسيا كانا موجودين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وزادا في الفترات الأخيرة لكن ذلك لم يكن ظاهرا على العلن.وقال ميدفيديف: "لفترة طويلة كانت الكراهية متخفية بابتسامات كاذبة من السياسيين والدبلوماسيين الأمريكيين". مشيرا إلى أن "الهستيريا المعادية لروسيا التي نشهدها الآن ليست بأي حال من الأحوال ظاهرة جديدة لقد كانت في القرنين التاسع عشر والعشرين". واستشهد ميدفيدف بأسطر الشاعر فيودور تيوتشيف عن الكراهية المسعورة التي أشعلت في الغرب، الذي قال: "يبدو الأمر كما لو أنه كتب في عام 2022. لقد أثبت التاريخ بشكل مقنع أنه يتكرر".وخلص قائلا: روسيا طوال الثلاثين عامًا من وجودها تم إبراز الابتسامات الكاذبة من السياسيين والدبلوماسيين الذين قالوا شيئًا وفعلوا شيئًا مختلفًا تمامًا".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدفيديف: الكراهية الأمريكية لروسيا لم تنته مطلقا بل زادت
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن الكراهية الأمريكية لروسيا لم تنخفض بل زادت أكثر منذ فترة طويلة وكانت بالمجمل متخفية.
ونشر ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام" تصريحات قال خلالها: إن الكراهية والغضب من روسيا كانا موجودين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وزادا في الفترات الأخيرة لكن ذلك لم يكن ظاهرا على العلن.
وقال ميدفيديف: "لفترة طويلة كانت الكراهية متخفية بابتسامات كاذبة من السياسيين والدبلوماسيين الأمريكيين". مشيرا إلى أن "الهستيريا المعادية لروسيا التي نشهدها الآن ليست بأي حال من الأحوال ظاهرة جديدة لقد كانت في القرنين التاسع عشر والعشرين".
واستشهد ميدفيدف بأسطر الشاعر فيودور تيوتشيف عن الكراهية المسعورة التي أشعلت في الغرب، الذي قال: "يبدو الأمر كما لو أنه كتب في عام 2022. لقد أثبت التاريخ بشكل مقنع أنه يتكرر".
وخلص قائلا: روسيا طوال الثلاثين عامًا من وجودها تم إبراز الابتسامات الكاذبة من السياسيين والدبلوماسيين الذين قالوا شيئًا وفعلوا شيئًا مختلفًا تمامًا".