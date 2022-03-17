https://arabic.sputniknews.com/20220317/نيبينزيا-روسيا-لا-تتمكن-من-إجلاء-جميع-الراغبين-من-أوكرانيا-بسبب-موقف-كييف-1060042562.html
نيبينزيا: روسيا لا تتمكن من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف كييف
نيبينزيا: روسيا لا تتمكن من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف كييف
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تتمكن في الوقت الحالي من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف سلطات كييف. 17.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-17T23:09+0000
2022-03-17T23:09+0000
2022-03-17T23:09+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
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الأمم المتحدة – سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تلقت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مليونين ونصف طلب إجلاء إلى روسيا".وأضاف: "يؤسفنا الإعلان أنه في الوقت الحالي ليس لدينا إمكانية إجلاء الجميع، لأن السلطات الأوكرانية تمنعهم من ذلك".وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص من ماريوبول خلال نهار اليوم.وجاء في بيان الوزارة: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, روسيا
نيبينزيا: روسيا لا تتمكن من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف كييف
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صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تتمكن في الوقت الحالي من إجلاء جميع الراغبين من أوكرانيا بسبب موقف سلطات كييف.
الأمم المتحدة – سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تلقت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مليونين ونصف طلب إجلاء إلى روسيا".
وأضاف: "يؤسفنا الإعلان أنه في الوقت الحالي ليس لدينا إمكانية إجلاء الجميع، لأن السلطات الأوكرانية تمنعهم من ذلك".
وفي وقت سابق، اليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إجلاء ما يقرب من 43 ألف شخص
من ماريوبول خلال نهار اليوم.
وجاء في بيان الوزارة: "على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تقدم 7513 مدنيا من ماريوبول في أوكرانيا بطلبات إلى روسيا للإجلاء".
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تواصل احتجاز أكثر من 6.8 ألف مواطن أجنبي ينتمون لـ 21 دولة.
وتابع البيان: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، تم إجلاء 283461 شخصا، من بينهم 60684 طفلا، كما تم تسليم 3175 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا إلى أوكرانيا، وتم تنفيذ 385 عملا إنسانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.